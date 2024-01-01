Подписи жителей Чувашии в поддержку Путина переданы в Центральный избирательный штаб

Республика в числе первых

Восьмого января документы в поддержку кандидата на должность Президента представили 13 субъектов страны. Кроме нашей республики это сделали Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и ряд других регионов.

При этом первые собранные подписи на сегодня уже представили больше половины субъектов. Над сбором, подсчетом и проверкой переданных документов до конца месяца будут работать волонтеры и юристы избирательного штаба.

Необходимый минимум собранных подписей для представления в ЦИК составляет 300 тысяч. Но на сегодня в поддержку кандидата на должность Президента России Владимира Путина в регионах страны уже собрано более миллиона подписей. И, как сообщают на сайте Путина, вчера в избирательный штаб поступили подписи в поддержку Владимира Владимировича еще из нескольких регионов.

Сбор подписей продолжается. Напомним, что в Чебоксарах это можно сделать в региональном избирательном штабе по улице Карла Маркса, 36, в торговых центрах «Мега Молл», «МТВ Центр», «Мадагаскар» и «Волжский».

Между тем

Пятого января Центризбирком зарегистрировал первых кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий и Владислав Даванков. А вчера ЦИК зарегистрировала еще одного кандидата — Николая Харитонова.