О мёде, хмеле и Чувашии — в интерактивной презентации

С достижениями агропромышленного комплекса республики гости выставки-форума Россия на ВДНХ смогут ознакомиться через интерактивную презентацию.

По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства республики Сергея Артамонова, в течение трех недель, с 29 января по 18 февраля, вниманию посетителей представят интерактивную презентацию проекта #ЧувашияКормит. Состоять она будет из трёх блоков: «Шоколадная Чувашия», «Медовая Чувашия» и «Молочная Чувашия». «В каждом – свои активности и нестандартный подход», – отметил руководитель Минсельхоза.

Объединять все блоки в единую картину агропотенциала региона будет VR-путешествие по предприятиям-сельхозтоваропроизводителям. Через очки виртуальной реальности гости стенда Чувашии увидят, как производится мёд в кооперативе и как гранулируется хмель.

По молочной отрасли будет воссоздана вся цепочка производства – от сбора сырья на предприятии с самыми современными технологиями в животноводстве до переработки молока в творог, сметану, йогурт. Широко будет представлена и кондитерская отрасль.