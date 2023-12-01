Спрос на долгосрочную аренду квартир в этом году заметно вырос

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Цены также не отстают, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Авито Недвижимость».

С начала года спрос вырос на 10%, а цены — на 9%. Причина, по мнению эксперта Константина Каменева, в снижении доступности ипотеки. Также на ситуацию влияет волатильность курса рубля. В среднем по стране наем жилья подорожал с 23 тыс. до 25 тыс. рублей. Дешевле, чем год назад — на 2% — стала аренда больших квартир с четырьмя комнатами и более. А ощутимее всего подорожали «двушки» — на 20%.

Подешевел наем жилья лишь в трех из 33 исследованных городов — в Калининграде на 9%, в Севастополе на 4%, в Санкт-Петербурге на 3%. В Симферополе, Москве и Сочи цены не изменились с начала года. Последние два города остаются самыми дорогими — в них аренда квартиры стоит 60 тыс. и 40 тыс. руб. в месяц соответственно.

Опубликовано: 25 декабря 2023 г.


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