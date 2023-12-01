В Чувашском драмтеатре поставили спектакль по роману Никифора Мранькки

Классика вне времени

Одно из основных направлений репертуарной политики Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова — современная национальная драматургия. Дабы авторы, пишущие на родном языке, видели живое сценическое воплощение своих пьес. Однако и о классике стараются не забывать. К примеру, в декабре здесь выпустили премьеру спектакля «Ĕмĕр сакки сарлака» (Жизнь прожить — не поле перейти), ставшую ярким итогом уходящего года.

Постановку можно назвать настоящей народной драмой, когда происходящее на сцене — не просто вымышленное действо, а энциклопедия жизни с предметами быта и деталями костюма, песенным и танцевальным фольклором. Тут и уборка зерновых, и молодежные игрища, и хороводы, и распространенный в некоторых чувашских селах обряд похищения невесты. Недаром многотомный роман, лежащий в основе инсценировки и отражающий уклад и обычаи чувашей на рубеже XIX и XX веков, по сей день является настольной книгой для историков и этнографов. А эпический сюжет и персонажи вдохновляют на труд, созидание, почитание корней и сохранение традиций.

СПРАВКА «СЧ» Никифор Федорович Мранькка (Мораньков) родился в Козловском районе в 1901 году. Окончил церковно-приходскую школу и курсы киносценаристов при Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова. В разное время работал директором чувашской студии «Союзкинохроника», сценаристом «Чувашкино», редактором районной газеты, входил в Союз писателей СССР. Сегодня его именем названы улицы в Чебоксарах и Козловке.

Режиссер спектакля Наталия Сергеева признается, что кроме достоверного исторического фона и личных взаимоотношений героев, пробивающихся сквозь тернии классовой борьбы и социального неравенства, ее привлекло богатство слога и речевых оборотов, давно ушедших из обихода. Тем более что автор произведения Никифор Мранькка, причисленный к разряду классиков чувашской литературы и посмертно удостоенный Всечувашской национальной премии имени И.Я. Яковлева, не понаслышке знал, о чем пишет. Как и один из центральных персонажей романа Михха, удерживающий во власти всю деревню, Никифор Федорович долгое время занимался лесосплавом и заготовкой древесины, подробно описав свой опыт в пьесе «Бурлаксем» (Бурлаки). Много крутился в рабочей среде и хорошо разбирался в том, чем жил чувашский крестьянин, с каким горячим сердцем умел трудиться и любить.

Камерные по настроению диалоги героев эффектно контрастируют с общим темпоритмом постановки, изобилующей бытовыми эпизодами с самыми разными характерными образами, на которые так интересно взглянуть из современности. Как и в других спектаклях Чувашского драмтеатра, здесь нет статистов и миманса, и каждый участник массовых сцен, где занята вся труппа, — яркий «солист» со своим «багажом» ролей.