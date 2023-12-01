Миллион туристов в год не за горами. Как разместить столько гостей?

Зато в Чувашии есть Волга

Большие надежды возлагает туристическая отрасль Чувашии на открытие движения по новой трассе М-12. Предполагается, что республика станет более доступной для жителей разных городов, крупных мегаполисов, особенно тех, кто предпочитает путешествовать за рулем. Руководство региона прекрасно понимает, что автотуризм сегодня — одно из бурно развивающихся направлений.

Для тех же, кто любит передвигаться по живописной Волге, созданы речные маршруты на скоростных «Валдаях», между Чебоксарами и Казанью запущены туры выходного дня «Мне бы в Чебы». Хочется надеяться, что скоро республика распахнет и свои обновленные «воздушные ворота». Но чтобы стать настоящей туристической меккой, нужно двигаться дальше. Для того, чтобы не просто задержать гостей на пару дней в республике, но и побудить их возвращаться в «край ста тысяч песен, ста тысяч вышивок» снова и снова, нужна целая стратегия.

Маршруты, глэмпинги и ночевки

Еще в прошлом году в Чувашии был проведен туристический форум, который представлял собой серию стратегических сессий, направленных на разработку комплексного плана по развитию туротрасли и индустрии гостеприимства. По сути, он стал отправной точкой для последующих решений. В этом году проделана большая работа по созданию мастер-планов малых городов. Утвержден первый межрегиональный национальный маршрут «Великий Волжский путь», который протянется на 500 км и охватит три региона, включая нашу республику. А значит, у нас есть все шансы рассчитывать на финансирование. Об этих и других, пока только первых, но уверенных, шагах в развитии туристической Чувашии, а также о том, что планируется предпринять дальше, чтобы привлечь в регион еще больше туристов, говорилось на заключительном в этом году заседании Координационного совета по развитию туризма.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Стратегия развития туризма — это только первый шаг. Надо дальше над ней работать, заинтересовать бизнес для поиска новых идей и претворять их в жизнь на принципах государственно-частного партнерства. Понятно, что на Чувашию не в первую очередь смотрят. В других регионах есть море, горы. И хотя у нас нет ни того, ни другого, у нас есть Волга! Нужно использовать эти возможности».

Подводя итоги, Глава Чувашии Олег Николаев напомнил также об инициативах по созданию туристической инфраструктуры. Как уже сообщала «СЧ», в рамках нацпроекта «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» Чувашия в 2023 году прошла отбор на получение федеральной субсидии в размере 308,3 млн рублей на создание глэмпингов (модульных гостиничных номеров на природе). По данным Минэкономразвития региона, привлечение внебюджетных инвестиций составит 770,5 млн рублей. Итого удастся направить более миллиарда рублей. Благодаря этим средствам к концу 2024 года в Чувашии будет создано 235 номеров в 165 некапитальных модульных домах.

Отметил руководитель региона и наиболее яркие события года, в том числе первый ягодный фестиваль, который может войти в программу событийного туризма. Большой социальный проект реализован в рамках детского туризма, благодаря чему около 8 тысяч детей бесплатно путешествовали по родной республике.

Реализуемые проекты и меры, направленные на развитие туристической отрасли, уже действуют. Как сообщил вице-премьер региона — руководитель Минэкономразвития Дмитрий Краснов, туристов в Чувашию стало приезжать больше. За три квартала 2023 года турпоток приблизился к одному миллиону человек. Однако справедливости ради заметим, что пока речь идет о примерно 700 тысячах туристов. А вот отели и гостиницы республики, доходы которых нынче превысили 2 млрд рублей, действительно насчитали свыше миллиона «ночевок». И это, по мнению министра, отличный показатель. Увеличилось и количество судозаходов в Чувашию, благодаря чему в два раза вырос поток «круизных» туристов: в минувший речной сезон нас посетило около 100 тысяч человек.

Город-ярмарка, город-музей…

Следующие шаги будут связаны с разработкой мастер-планов малых городов — Мариинского Посада, Алатыря и Цивильска. Созданные концепции дадут толчок развитию туристической инфраструктуры, привлечению инвесторов, считает Дмитрий Краснов.

Планы по «прокачке» муниципалитетов представил на заседании генеральный директор ООО «Шередега консалтинг», член Ассоциации развития территорий Юрий Шередега. Так, в Мариинском Посаде он предложил сделать ставку на развитие купеческого городка-музея. В Алатыре посоветовал развивать православный туризм.

Старинный город ежегодно посещают порядка 30 тысяч паломников, больших денег они, возможно, и не оставят, но привлекут более обеспеченного туриста, поэтому комфортные условия создавать необходимо. К тому же Алатырь, по словам Юрия Шередеги, уникален: имеет 93 объекта культурного наследия, 30 храмов и церквей.

МИХАИЛ НОЗДРЯКОВ,

первый вице-премьер Чувашии — министр финансов: «Конкуренция между регионами очень большая. Если идти по выставке «Россия» на ВДНХ, то буквально каждый регион представляет туризм. Важно найти свои изюминки, грамотно упаковать идеи, чтобы претендовать на федеральную поддержку».

Ну а в Цивильске можно продвигать ярмарочную деятельность, причем проводить ярмарки не только летом, а круглый год.

В малых городах разработают единый туристический дизайн-код с навигацией, брендингом. При этом важно развивать в муниципалитетах хорошее освещение, безопасность, комфортную городскую среду, в первую очередь — для самих жителей, заметил спикер.

В планах на 2024 год значится также создание и обновление пляжей республики, завершение разработки проектно-сметной документации по инженерной и туристической инфраструктуре Мокринского моста-виадука в Канашском округе, а также этнопарка «Аруна» в Урмарском округе.

По словам Дмитрия Краснова, от Чувашии в федеральный центр подана заявка на получение единой региональной субсидии для развития туристической инфраструктуры. В целом направлено 49 проектов по пяти основным направлениям на общую сумму порядка 2 млрд рублей. Минэкономразвития региона рассчитывает также на получение средств в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города. На такую поддержку вполне могут претендовать Чебоксары, Мариинский Посад, Козловка. Кроме того, в следующем году начинается подготовка мастер-плана «Большая Волга», и наработки Чувашии будут «вшиваться» в федеральный проект.

Но за большими планами нельзя забывать и о проблемах в отрасли. Необходимо решить часто поднимаемый туроператорами вопрос с увеличением парка автобусов и микроавтобусов, обратил внимание министр. То есть турпоток растет, но обеспечить комфортабельное транспортное сопровождение гостям мы зачастую не можем.

В июле Главой республики было поручено министерствам транспорта и экономического развития подготовить предложения. Одно из решений — разработать меры поддержки для транспортных компаний. Возможно также использование системы грантов на приобретение туристических автобусов.

Цифры и факты По данным Минэкономразвития Чувашии, в республике работают 10 туроператоров, более 70 экскурсоводов прошли аттестацию, свыше 2 тысяч номеров имеются в отелях, гостевых домах и других коллективных средствах размещения.

На севере — река, на востоке — агротуризм

Представили на координационном совете и Стратегию развития туризма в Чувашской Республике до 2035 года. По оценке экспертов, благодаря выполнению всех ключевых мероприятий основные показатели туристической отрасли Чувашии можно увеличить в 1,5-3 раза.

Как отметил представитель разработчика стратегии — директор федерального ресурсного центра подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства Евгений Родионов, несмотря на то, что туристов в Чувашии год от года становится больше, по количеству туркомпаний, объему номерного фонда и ряду других важных показателей республика пока уступает другим регионам Поволжья. Между тем для Чувашии, как уже было сказано, открываются хорошие перспективы в связи с запуском движения по трассе М-12. Однако чтобы привлечь транзитных туристов, нужно улучшить придорожный сервис в точках «входа» в республику, создать автотуристический кластер, увеличить количество номеров в гостиницах, продумать логистику между муниципалитетами.

Согласно стратегии регион предлагается разделить на три туристко-рекреационные зоны, которые объединят все муниципальные и городские округа и будут иметь свою «специализацию» и формат отдыха. Например, северная зона станет центром культурно-познавательного туризма, санаторно-курортного сервиса, отдыха на Волге, восточная — будет отвечать за агротуризм и спокойный отдых на природе, а западная — за этнопарки и активный туризм…

Комментируя презентацию, Евгений Родионов отметил, что подготовленный материал — первый шаг в системной работе по развитию туризма республики. Успех реализации стратегии во многом будет зависеть от слаженной работы органов власти, муниципалитетов и бизнеса. Глава Чувашии предложил ее основные направления обсудить во время последующих сессий и, если это необходимо, собираться чаще. Кроме того, стратегии еще предстоит пройти общественные слушания. Окончательно документ должен быть утвержден до 31 марта 2024 года.