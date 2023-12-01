Росреестр Чувашии поставил на кадастровый учет 25-этажный дом по улице Энергетиков, 6

«С этого момента дольщики ЖК «Алые паруса» могут обратиться за регистрацией своих прав на долгожданные квартиры. Они могут это сделать самостоятельно, подав документы в МФЦ, или заявление от их лица подаст застройщик», — сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.

Разрешение на ввод в эксплуатацию новостройки выдано 1 декабря. Напомним, что дом находился в Едином реестре проблемных объектов: строительство началось в 2015 году и по первоначальному плану должно было завершиться в 2019-м.

Кстати, на этой неделе в Чебоксарах введен в эксплуатацию еще один проблемный объект — позиция 5 в микрорайоне «Соляное». Строительство многоквартирного жилого дома, начатое в 2015 году, приостановилось из-за финансовых проблем застройщика ООО «Алза». В 2019-м компания была признана банкротом, позиция 5 включена в Единый реестр проблемных объектов. В дальнейшем многоэтажка возводилась на средства ПППК «Фонд развития территорий». Восстановлены права 123 участников долевого строительства.

«До конца года ожидается ввод в эксплуатацию еще двух проблемных объектов — ЖК «Ривьера» и позиции 83 по улице Калинина. Касаемо объектов ООО «СЗ «Лидер»: рассматривается вариант завершения строительства с применением регионального механизма восстановления прав дольщиков. Работу по поиску решения проблемы продолжаем. Объекты планируется ввести в 2024 году», — сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаил Коледа.