Экономика в регионе твердо стоит на ногах

А взрослые помогают детям расти счастливыми

На вчерашнем еженедельном правительственном совещании, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев, обсудили предварительные итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь — ноябрь 2023 года.

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Своевременное внесение данных в дашборд для анализа социально-экономического развития региона.

Перед основным докладом вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов обратил внимание участников совещания на то, что презентация предварительных итогов социально-экономического развития региона впервые будет представлена в формате дашборд — интерактивной аналитической панели. Здесь все данные — в режиме реального времени.

По словам министра, сложившиеся в республике положительные тренды социально-экономического развития указывают на хорошую перспективу устойчивости экономики в регионе. «За десять месяцев этого года, по данным Чувашстата, у нас обеспечены нарастающее значение индекса промышленного производства, объемы строительных работ и обороты розничной торговли. Прибыль предприятий региона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в два раза», — подчеркнул руководитель Минэкономразвития.

Дмитрий Краснов обратил внимание на то, что за январь — ноябрь промышленными предприятиями республики отгружено товара собственного производства на 376 млрд рублей. «Я думаю, что по итогам года сумма отгруженного товара перевалит за 400 миллиардов рублей. Таких показателей у нас не было. Это большой рост и показатель того, что идет наращивание объемов производства по нашим основным секторам экономики», — отметил Дмитрий Иванович.

Общий объем инвестиций в этом году выше на 21%, и по этому показателю Чувашия занимает шестое место среди регионов ПФО. Динамика инвестиций за девять месяцев выше республиканского сложилась во всех городских округах, кроме Чебоксар и 13 муниципалитетов. Ниже 100% сработали Чебоксарский, Шумерлинский, Вурнарский и Моргаушский муниципальные округа.

На социально-экономическое развитие республики большое влияние оказывает и туризм. Так, за 10 месяцев этого года турпоток составил рекордные 621,3 тысячи человек — на 50% больше, чем в прошлом году. Дмитрий Краснов отметил эту позитивную динамику как результат работы по продвижению развития туризма в республике.

Положительные тенденции социально-экономического развития региона нашли отражение и в бюджетных параметрах. Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков доложил об исполнении консолидированного и республиканского бюджетов Чувашии за 11 месяцев. По общим параметрам плановые назначения по консолидированному бюджету 101,7 млрд рублей дохода и почти 113 млрд рублей — расходы. Фактически доходы составляют 95,4 млрд рублей, расходы — 86 млрд рублей. По республиканскому бюджету фактические доходы составили 84,5 млрд рублей, расходы — 74,8 млрд рублей. «Как консолидированный, так и республиканский бюджеты исполняются с существенным профицитом», — отметил министр.

Глава республики Олег Николаев обратил внимание на ряд моментов. Новый формат предоставления данных за счет интерактивной аналитической панели позволяет всем министерствам, ведомствам, муниципалитетам отслеживать показатели в режиме онлайн. При этом обязательным условием служит своевременное добавление необходимой информации в данную систему. «Дашборды формируются из тех данных, которые находятся в системе. Если вы ввели необъективные данные или не вовремя, то информация будет искаженной, — сказал Николаев. — Своевременная объективная информация позволит нам эффективно принимать правильные решения». Глава республики также отметил, что развивая экономику, регион получает дополнительные доходы, а за их счет реализуются те проекты, которые запускаются в долгосрочной перспективе.

ПОРУЧЕНИЕ.

Продолжить организационную работу с привлечением жителей республики по улучшению на территории муниципалитетов условий для развития детей.

Также в ходе еженедельного совещания обсудили итоги проведения благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства». Как сообщил председатель Чувашского регионального отделения Российского детского фонда Юрий Кислов, данный марафон проводится уже 27 раз и за последние пять лет наблюдается стабильная положительная динамика.

Основные направления, куда ушли собранные средства за пять лет: срочная социальная помощь — 4 млн рублей, благотворительная помощь домам ребенка, детским домам и школам-интернатам — почти 9 млн рублей, помощь в решении проблем для детей, больных ДЦП — почти 1,5 млн рублей, помощь детям-инвалидам — 2,1 млн рублей.

Юрий Михайлович также рассказал о новом проекте в рамках благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» — «Взрослые — детям». Инициатором выступил Союз женщин Чувашии. Цель акции заключалась в том, что каждый округ самостоятельно выбирал объекты, на которые направляли собранные средства.

«Если мы в Фонде собираем деньги, а потом уже решаем, куда их направлять, то Союз женщин Чувашии предложил другой вариант — сначала определить объект, а потом под него собирать деньги», — подчеркнул Юрий Кислов. По итогам акции «Взрослые — детям» было собрано шесть миллионов рублей.

Как отметил Глава республики, благотворительный марафон смог сформировать очень много интересных практик. К ним можно отнести и акцию «Взрослые — детям». «У детей появилась возможность пользоваться действительно необходимыми для их развития объектами, которые были построены в рамках этой благотворительной акции. На мой взгляд, зародилась новая добрая традиция, и работу в этом направлении надо продолжить», — сказал Олег Николаев.