В Чувашии открылась первая региональная лаборатория #ЗнайЧитай

От берестяных записок до мультстудии

Просто книгами, пусть даже самыми красочными и интересными, сегодня современное поколение уже не удивишь. Вот и думают наши библиотеки, что нового и любопытного придумать для мальчишек и девчонок, чтобы приобщить их к чтению. Многие «дома книги» республики благодаря нацпроекту «Культура» сегодня обновляются и превращаются в центры, куда приходят не только почитать, но и интересно провести время. Создаются и другие подпроекты в помощь учреждениям культуры. К примеру, в Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке в Чебоксарах на днях открыли Лабораторию детского и подросткового чтения #ЗнайЧитай.

Как рассказали в Минкультуры Чувашии, это федеральная инициатива. Она разработана Российской государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры страны и Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека». Реализуется по проекту «Творческие люди» на средства гранта, предоставленного Российским фондом культуры. Лаборатория представляет собой типовое пространство, которое знакомит посетителей с историей русской письменности и печатного дела от истоков до современности, а также с русской народной сказкой и фольклором народов России. Тут можно проводить познавательные экскурсии, книжные и иллюстративные выставки, обучающие занятия, мастер-классы и театрализованные чтения.

В прошлом году подобные залы заработали в трех пилотных регионах. Нынче открывается уже семь лабораторий, одна из которых в Чувашии — кстати, первая в национальной республике. Причем возможность открыть у себя такое пространство «читальням» нужно заслужить, например, участвуя во Всероссийском конкурсе «Сказки нашего края». По словам исполняющего обязанности директора республиканской детско-юношеской библиотеки Наталии Мисиной, лучшим библиотечным коллективам страны было предложено подготовить свои разработки литературных и краеведческих занятий для читателей. Команда из Чувашии презентовала одну из лучших практик и получила в подарок инсталляции и книжную витрину лаборатории #ЗнайЧитай.

Под новое пространство в детско-юношеской библиотеке отвели отдельное помещение. Министерство культуры Чувашии выделило порядка 1,2 млн рублей на ремонт, а чтобы лаборатория имела свою национальную изюминку — привлекли к оформлению проекта местных дизайнеров.

Главными гостями на торжественном открытии были, конечно, дети. Такой сказочной атмосферы в «книжном доме» — расписных стен, комодов и сундучков с сюрпризами, предметов старины и прочих диковинок, словно сошедших на книжные полки со страниц старых добрых сказок — никто не ожидал.

Юные мастерицы кружка рукоделия из чебоксарской школы № 20, нарядившиеся по случаю в национальные костюмы, вместе со своим руководителем — учителем технологии Ольгой Суль заняли уголок школы чувашской вышивки «Узоры матерей». «Тут есть все, что нужно для проведения творческих занятий и мастер-классов: не только обучающие книги, но и пяльцы, нитки мулине, ткань и даже образцы чувашской вышивки», — порадовалась за детей педагог. Специалист отметила, что вышивка, народные сказки, история и предания, чтение и творчество — все это очень удачно переплелось в библиотечной лаборатории.

Тем временем ученики из 40-й школы расположились за круглым столом, чтобы поиграть. Здесь и настольный театр, и игры-бродилки. А третьеклассник Артем Казанов увлекся игрой на запоминание: нужно по очереди переворачивать картинки с разными достопримечательностями республики и искать пару, кто соберет больше пар, тот и выиграл. «Про все эти памятники можно прочитать в специальной книжке», — подсказал будущий путешественник.

Понравились мальчику и комоды с секретами. В одном из них он нашел «артефакты» из русских сказок, особенно ему запомнились молодильное яблочко, перо Жар-птицы и меч-кладенец. Однокласснице Артема Ангелине Смирновой приглянулся сундук со старинной русской одеждой: головной убор «сороку» девочкам даже разрешили примерить.

Впечатлил Ангелину и ее друзей рассказ руководителя лаборатории чтения — заведующей сектором культурных программ отдела обслуживания Натальи Степановой об истории древнерусского письма. Девчатам было искренне жаль животных, из кожи которых в старину изготавливали пергамент. «На одну книгу уходило 175 телят!» — запомнили «печальный» факт школьницы. А вот копии берестяных грамот и рисунков новгородского мальчика Онфима, жившего в ХIII веке, им больше пришлись по душе.

ИЛЬЯ ГАВРИШИН,

заместитель директора по информатизации и фондам Российской государственной детской библиотеки: «Мы рады, что проект #Знай-Читай широко шагает по стране. В Чувашии, на мой взгляд, получилось его идеальное воплощение. Ведь сама по себе лаборатория — это идея, которая может прирастать дополнительными смыслами. В республиканской библиотеке они демонстрируют региональную, национальную идентичность. Это и чувашская вышивка, и национальные костюмы, предметы старины и мульттеатр. И все служит одной цели — привить у детей любовь к чтению, пробудить в них интерес к истории своей страны и родного края. Скрыта здесь и другая важная миссия — спокойно, без пафоса, воспитать в подрастающем поколении патриотизм, хороший и надежный».

Обнаружили в волшебном комоде юные читатели и прототипы современных планшетов «церы» — деревянные таблички, заполненные пчелиным воском, отчего они так вкусно пахнут медом. Наталья Степанова поведала детям, что буквы наносились заостренным концом специальной палочки для письма, которая так и называлась — «писало». Тупым концом старинной «ручки» записи стирали, а чтобы воск легко поддавался, восковые таблички держали в тепле возле печки…

Отдельный стенд посвящен «волшебным» предметам из чувашских сказок. Тут и заколдованное полотенце алш?лли, и чародейный рог т?л?нмелле м?йрака, и неугомонные гусли к?сле и многое другое. Кроме того, ребята теперь и сами могут инсценировать и режиссировать сказки, ведь лаборатория оснащена необходимым реквизитом.

Маски сказочных героев, костюмы, театральная ширма с перчаточными куклами, и даже мультстудия «АнимаТус» — словом, есть все для воплощения фантазий юных читателей. Занятия с детьми, в том числе с «особенными» посетителями библиотеки, по созданию мультиков будет проводить инклюзивная медиастудия «Солнцепек».

Приехали на открытие нового зала в детско-юношескую библиотеку и большие гости. По мнению заместителя министра культуры Чувашии Татьяны Казаковой, новая лаборатория, объединив в себе культурный и образовательный потенциал библиотеки, позволит успешнее решать задачи по привлечению к чтению подрастающего поколения. Уверена в этом и уполномоченный по правам ребенка в республике Алевтина Федорова: новые возможности библиотеки, по ее словам, обязательно привлекут ребятишек из окрестных школ и садиков. Неплохо было бы проводить здесь и семейные занятия — предложила правозащитница.

Впечатлениями поделился и Илья Гавришин, заместитель директора по информатизации и фондам Российской государственной детской библиотеки. Илья Станиславович приехал на несколько дней в Чувашию из Москвы не только как координатор проекта, но и для того, чтобы познакомиться с работой ведущих библиотек республики. По мнению эксперта, библиотечная лаборатория в Чувашии, несмотря на рекомендованные проектом общие элементы, получилась оригинальной и самобытной. Гораздо интереснее, сказал гость, когда библиотека имеет свое лицо.

КСТАТИ

Дизайн-проект лаборатории чтения Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки разработало агентство «Влад и Ко». «Мы старались показать богатейшую культуру и национальную идентичность чувашского народа через «волшебные» предметы чувашских народных сказок. Надеюсь, что они привлекут внимание не только детей, но и взрослых», — выразил надежду директор компании Владислав Кондратьев.