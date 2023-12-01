Газ и свет — в плюсе, мусор — в минусе: «коммуналка» прибавит в цене

В Госслужбе Чувашии по конкурентной политике и тарифам рассказали, как изменятся тарифы и плата за коммунальные услуги в следующем году.

С 1 июля в Чувашии, как и по всей России, проиндексируют тарифы на коммунальные услуги. Простыми словами, цифры в «платежках» снова подрастут. Специалисты связывают это с ростом цен на энергоресурсы, увеличением МРОТ, необходимостью модернизировать инженерные сети, чтобы тепло, вода, газ и другие ресурсы надежно и бесперебойно поступали в дома, и некоторыми другими факторами.

Как рассказала врио руководителя Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Алина Елисеева, в последний раз тарифы индексировались 1 декабря прошлого года. Так что уже год и еще ближайшие полгода, до 1 июля 2024 года, мы будем расплачиваться за «коммуналку» по прежним тарифам. В первый день нового года изменения коснутся лишь платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. И тут собственники жилья могут порадоваться: размер платы не увеличится, а немного уменьшится. Для городских жителей плата составит 71 рубль 81 копейку с человека в месяц, снизившись на 85 копеек, для сельских жителей — 57 рублей 23 копейки, что на 68 копеек меньше. Как пояснила Алина Елисеева, снижение тарифа регоператора связано с уменьшением расходов на обработку и захоронение отходов. К слову, плата за вывоз ТКО в Чувашии — самая низкая в ПФО. В соседней Марий Эл, к примеру, за эту услугу жители платят 91,45 рубля с человека, а в Нижегородской области — 150,52 рубля. Одни из самых низких в Поволжье и тарифы на другие коммунальные услуги в Чувашии.

В целом изменение размера платы граждан за коммунальные услуги, как отметили в ведомстве, в среднем по Чувашии не превысит установленное Правительством России ограничение в 9,6%. Так, семье из пяти человек, проживающей в квартире площадью 54 квадратных метра в Чебоксарах, со следующего июля придется платить в отопительный сезон почти на 640 рублей больше. Цифра — максимально возможная, поскольку условная «платежка» рассчитывалась с учетом предельного уровня цены на тепловую энергию, по которой теплоснабжающая организация может продавать тепло потребителям в зоне своей ответственности.

Фактически же за тепло собственники будут платить меньше — согласно зонам теплоснабжения, к которым отнесены Чебоксары и Новочебоксарск. Госслужба по тарифам для них устанавливает только предельную цену на тепло, а тарифную цену ежегодно определяют соглашением между администрациями городов и теплоснабжающей организацией. И в Чебоксарах, и в Новочебоксарске документы пока находятся на стадии согласования. В столице, к слову, имеются шесть единых теплоснабжающих организаций. С пятью достигнуты договоренности о цене на тепловую энергию на второе полугодие 2024 года, осталось еще решить вопрос с «Т Плюс». В городе химиков действуют три единых теплоснабжающих организации. В обоих городах решение рассчитывают принять в ближайшее время.

Как напомнили в Госслужбе, тарифы на электроэнергию, за услугу регоператора по обращению с ТКО и на природный газ устанавливаются единые для всей республики. Так, с 1 июля цена на электроэнергию для городских жителей возрастет на 36 копеек и составит 4 рубля 41 копейку за 1 киловатт-час, для сельских жителей — 3 рубля 9 копеек, увеличившись на 25 копеек. Стоимость кубометра голубого топлива прибавит 67 копеек и станет 7 рублей 42 копейки.

Контролирует порядок начисления платы за ЖКУ Госжилинспекция Чувашии. Как отметил ее руководитель Виктор Кочетков, случаев превышения роста платы граждан сверх установленных индексов не выявлено. Кроме того, собственники жилья могут рассчитывать на поддержку государства при оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, федеральные льготники — им компенсируют половину понесенных расходов с учетом нормативов. Еще одна мера — субсидия на оплату «коммуналки», если расходы на нее превышают 22% доходов семьи. Есть льготы и для пожилых (по достижении 70 лет собственникам возмещают 50% расходов за взносы за капремонт, 80 лет — 100%), сельских специалистов, детей войны и ветеранов труда. По словам заместителя министра труда и социальной защиты Чувашии Алексея Григорьева, различные меры поддержки на оплату ЖКУ в республике получают порядка 275 тысяч человек. Заложены средства на эту статью расходов республиканского бюджета и на следующий год