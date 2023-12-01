На выставке «Россия» стали известны обладатели еще пяти путевок в санаторий «Надежда»

Первая пятерка счастливчиков, как уже сообщала «СЧ», определилась 12 декабря. Чтобы выиграть тур выходного дня в Чувашию, людям надо было пройти интерактивный квиз, получить купон и лично присутствовать на розыгрыше путевок.

На этот раз сертификаты от «Надежды» достались Юлии из Москвы, Александре из Московской области, Наталье из Мордовии, Камилю из Оренбурга и Елене из Чебоксар.

«Отдохну и заодно попутешествую!» — радовалась своей удаче москвичка Юлия Барышева. А многие из тех, кому путевок не досталось, все равно собираются погостить в Чувашии. «Была удивлена, что на территории санатория есть целебная вода, которая прямо там и добывается. Обязательно приеду и улучшу свое здоровье», — сообщила еще одна москвичка Олеся Черепанова.