Минкультуры Чувашии рекомендует проверить баланс «Пушкинской карты»

«Пушкинская карта» предоставляет возможность молодым людям от 14 до 22 лет прикоснуться к миру искусства. За ее счет можно приобрести билеты в театры, музеи, на концерты, выставки и экскурсии.

Однако не стоит забывать, что неиспользованный до конца года лимит в размере 5000 рублей просто «сгорит», напоминают в госпаблике Министерства культуры. Но на эти деньги можно будет посетить культурные мероприятия, которые пройдут и после Нового года. Например, если вы хотите посетить концерт в Чувашской государственной филармонии или экскурсию по историческим достопримечательностям Чебоксар во время зимних каникул, вам стоит приобрести билеты заранее.

Воспользоваться средствами с «Пушкинской карты» можно до 15 декабря. У вас остается всего три дня!