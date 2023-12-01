На прямую линию Президента России поступило уже около миллиона вопросов

Большая часть вопросов от простых россиян касалась социальных выплат, цен и коммунальных проблем.

Эксперты же ожидали, что на прямой линии глава государства прояснит один из главных моментов — пойдет ли он на новый президентский срок? Но все точки над і Путин расставил раньше — 8 декабря, когда вручал в Кремле медали «Золотая Звезда» Героям России. Как пишет «Российская газета», отвечая на вопросы участников встречи, Владимир Путин сообщил, что «в разное время у него были разные мысли на этот счет. Но сейчас, вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность Президента Российской Федерации».

Эта новость сразу же разлетелась по информагентствам и соцсетям, собрала тысячи комментариев. Откликнулся на нее и Глава Чувашии Олег Николаев. «Решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться на пост Президента страны значит одно — сохранение курса на построение сильной, единой и процветающей России. С этим утверждением согласно абсолютное большинство жителей Чувашии», — написал Николаев в своем телеграм-канале.