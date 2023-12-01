Сотрудник МЧС России из Чувашии выступит на большом концерте на ВДНХ в Москве

И фото, и песня со «звездой»

Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Чувашии Сергей Аршинов вошел в число победителей Всероссийской арт-лаборатории авторов патриотических произведений «Знание. Авторы». Его трогательное стихотворение «Настоящий парень» об отважном пожарном Кольке экспертный совет конкурса признал одним из лучших.

Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Чувашии, Сергей Аршинов стал одним из 17 финалистов, победивших в номинациях «Авторы-исполнители стихов» и «Авторы-исполнители песен». И сегодня, 12 декабря, в День конституции России лауреаты конкурса выступят на большом праздничном гала-концерте в павильоне № 57 «Россия — моя история» на ВДНХ, где представят свои творческие произведения. Концерт будет посвящен 30-летию Основного закона страны и пройдет в рамках образовательной программы российского общества «Знание». Финалисты выступят на одной сцене с известными артистами страны — наставниками проекта. Ожидается участие Дениса Майданова, Олега Газманова, Влада Маленко, Игоря Матвиенко и других.

Прямую трансляцию большого гала-концерта можно будет посмотреть в сообществе «Знание. Авторы» ВКонтакте, в эфире «Знание ТВ», а также на мультимедийной платформе «Смотрим». Как рассказал «СЧ» Сергей Аршинов, подготовка к концерту была серьезная, а записывали песни участники в той же студии, где работают российские «звезды».

Отметим, Аршинов — не только сотрудник МЧС, но и автор и ведущий детской передачи Национального радио Чувашии «Путешествие в страну безопасности», которая выходит в эфир уже два года. Его соведущая — пятиклассница чебоксарской гимназии № 4 Анастасия Нягина. Сергей Аршинов — создатель одноименного сборника стихотворений для детей, а также его специального издания для слепых и слабовидящих. Он неоднократно побеждал в смотрах-конкурсах художественного творчества пожарных и спасателей «Мелодия чутких сердец», стал лауреатом Всероссийского конкурса журналистов на премию В.А. Гиляровского.