«Росгосстрах»: услуги аварийного комиссара наиболее популярны у водителей из Москвы

Услуги аварийного комиссара, который оперативно приедет на место дорожно-транспортного происшествия и поможет все правильно задокументировать для обращения в страховую компанию, пользуются наибольшим спросом у жителей столичного региона. Об этом свидетельствует анализ обращений за помощью клиентов «Росгосстрах» — за 11 месяцев 2023 года 70% из них поступили от автовладельцев из Москвы и Подмосковья.

Помимо жителей столичного региона к услугам аварийных комиссаров при оформлении ДТП в этом году чаще всего прибегали клиенты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ростовской, Челябинской и Новосибирской областей.

В страховой компании отмечают, что услуга была востребована на протяжении всего этого года — количество обращений незначительно менялось от месяца к месяцу. Пиковым стал октябрь, когда вызовов аваркомов на место ДТП было на треть больше среднегодового значения, меньше всего — в минувшем феврале — на 18% ниже среднего показателя.