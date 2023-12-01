«Росгосстрах»: услуги аварийного комиссара наиболее популярны у водителей из Москвы

Услуги аварийного комиссара, который оперативно приедет на место дорожно-транспортного происшествия и поможет все правильно задокументировать для обращения в страховую компанию, пользуются наибольшим спросом у жителей столичного региона. Об этом свидетельствует анализ обращений за помощью клиентов «Росгосстрах» — за 11 месяцев 2023 года 70% из них поступили от автовладельцев из Москвы и Подмосковья.
Помимо жителей столичного региона к услугам аварийных комиссаров при оформлении ДТП в этом году чаще всего прибегали клиенты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ростовской, Челябинской и Новосибирской областей.
В страховой компании отмечают, что услуга была востребована на протяжении всего этого года — количество обращений незначительно менялось от месяца к месяцу. Пиковым стал октябрь, когда вызовов аваркомов на место ДТП было на треть больше среднегодового значения, меньше всего — в минувшем феврале — на 18% ниже среднего показателя.
«Понятно, что развитие удаленного урегулирования убытков, использование мобильных приложений, а также возможность обращения по ряду страховых случаев по каско без справок из компетентных органов делают проще процесс оформления ДТП и подачи документов на возмещение. Но для определенной категории клиентов помощь аваркома остается актуальной и сегодня, — говорит директор Департамента андеррайтинга моторных видов страхования «Росгосстраха» Дмитрий Усанов. — Это и статусные страхователи, кому важна простота заявления убытка, и юридические лица с большими автопарками, которым важен грамотный представитель на месте ДТП для защиты невиновности, и те же консервативные клиенты, предпочитающие все документировать на бумаге».