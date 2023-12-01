Добровольцы награждены нагрудными знаками

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Распоряжением Председателя правительства Чувашии за заслуги в добровольческой (волонтерской) деятельности нагрудным знаком «За развитие добровольчества (волонтерства) в Чувашской Республике» награждены:
Гордеева Лидия Валерьевна, методист информационно-методического центра отдела образования и молодежной политики администрации Шемуршинского муниципального округа, Кириллова Инна Сергеевна, ведущий специалист отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», Лазаренко Светлана Витальевна, заместитель директора по воспитательной работе Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова, Шакулов Андрей Андреевич, руководитель Чувашского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».



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