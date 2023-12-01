Аллея влюбленных в Чебоксарах включена в список памятников истории и культуры

Статус обязывает

Полуротонда, что на верхней набережной реки Волги в Чебоксарах (так называемая Аллея влюбленных), отныне в списке памятников истории и культуры. Управление Росреестра по Чувашии внесло сведения об этом архитектурном объекте в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

«Полуротонда представляет собой ценность не только с точки зрения истории, но и архитектуры, формируя видовые панорамы города и его природного ландшафта. Безусловно, этот статус накладывает определенные ограничения: здесь запрещается изменять объемно-пространственную структуру, архитектурно-художественное оформление, включая колонны, соединенные балюстрадой. Сохраняя такие объекты, мы предоставляем возможность будущим поколениям познакомиться с культурой прошлого», — пояснил директор Чувашского Государственного центра по охране культурного наследия Александр Ипатьев.

Создана полуротонда в 1955 году выдающимся чувашским архитектором Феофаном Сергеевым. Белокаменная колоннада, увенчанная куполом, прекрасно вписалась в историческую часть города.

Как пояснили в Управлении Росреестра, для обеспечения сохранности объекта культурного значения необходимо не только закрепить его правовой статус, но и установить границы территории и зоны охраны. Эти сведения также должны быть отображены в ЕГРН.

В настоящее время в реестре содержатся сведения о 399 объектах культурного наследия в Чувашской Республике и 321 территории.

Татьяна Смирнова