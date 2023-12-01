Особому зрителю — особое внимание

Когда комментарии не лишние

Человек с ограниченными возможностями здоровья — понятие, скорее, социальное, чем медицинское. От общества в целом зависит, насколько окружающая среда готова меняться и адаптироваться под потребности отдельных людей, чтобы они могли как можно больше.

В Чувашском театре кукол 3 декабря в рамках Международного фестиваля «Эстафета доброты» шла постановка «Муха-Цокотуха» — вполне традиционный ширмовой спектакль, любимый детворой и прочно укоренившийся в репертуаре. Необычное в нем было только одно — среди маленьких зрителей, нарядных и торжественно восседавших на высоких стульчиках, оказались подопечные чебоксарского отделения Всероссийского общества слепых. Они так же замирали, вскрикивали, хлопали в ладоши, как и остальные дети, потому что происходящее на сцене стало им понятным и доступным благодаря тифлокомментарию.

Каждому особому зрителю выдается приборчик с наушником (русскоязычные посетители ТЮЗа и Чувашского драматического к таким устройствам давно привыкли). Диктор рассказывает, как выглядит театр, что происходит на сцене, чтобы передать атмосферу и восполнить все то, что ребенок не может увидеть.

Задача непростая: в отличие от переводчика-синхрониста, который предельно безэмоционально должен подавать текст, чтобы не «спорить» с актерами, тифлокомментатор становится со-творцом. Это с его слов, заражающих впечатлениями, зритель узнает, как сверкает массивная золотая люстра в сотни свечей, как выглядят башни волшебного замка на театральном занавесе, в каких нарядах появляются гости — но не только. Обговорить все до последней мелочи невозможно, и в те краткие минуты, что ему даны, наш рассказчик должен отделить главное от второстепенного и описать самую суть происходящего, не упуская при этом значимых деталей. Проще говоря, игнорируя цвет кистей на скатерти, не пропустить ружье на стене.

Работа эта требует серьезной подготовки. Комментатор не раз смотрит спектакль в записи с секундомером в руках, подбирает слова, которые будут понятны маленькому зрителю, прописывает и общий сценарий, и отдельные формулировки, ведь его речь — пример для ребят, и говорить нужно гладко и правильно.

«Самое сложное в этом спектакле, пожалуй, это праздник у Мухи (гости собираются к обладательнице нового самовара, несут ей подарки и смотрят приготовленный для них концерт, — Прим. авт.). Четыре минуты описывать, как танцуют мотыльки — это что-то! И дети ведь не знают никаких «фуэте» и «пти жете», им эти слова ничего не скажут — приходится искать другие», — делится впечатлениями Надежда Немцева, главная героиня этой истории, благодаря которой встреча в театре стала возможной.

Как ни готовься, а сюрпризов не избежать, актеры часто импровизируют, спектакль — это ведь живой организм, и один показ не похож на другой. Приходится перестраиваться по ходу действия.

Надежда Федоровна включилась в эту непростую историю на волонтерских началах. Еще год назад она работала в ВОС, прошла в Москве краткосрочные недельные курсы и, получив диплом, сразу обратилась в театр. «У меня дочь — инвалид по зрению, и я знаю, насколько это важно, — говорит Немцева. — Когда собираешься куда-то с незрячим или слабовидящим, столько информации перелопатишь о том, как и что там происходит. Ладно, театр — здесь можно тихонько пошептать на ушко, хотя иногда это мешает соседям. А если цирк?! Крики, хохот, прыжки зверей — все это непонятно, даже пугающе». А с тифлокомментарием и в театр, и в кино, и в музей идешь гораздо спокойнее.

Сегодня, пользуясь приложением «Особый взгляд», можно таким образом смотреть мультфильмы и кино где угодно, если в каталоге приложения есть соответствующая дорожка. При помощи микрофона устройства оно сканирует звук фильма и синхронизирует тифлокомментарий с соответствующим фрагментом. Но вот для комментирования спектакля непременно требуется человек, чтобы перестраиваться под меняющиеся условия. А такого специалиста в нашей республике нет.

Надежда Федоровна теперь на пенсии, чтобы основательно постигать эту очень нужную профессию, ей не хватает ни времени, ни возможностей. Отбор в институте «Реакомп» в Москве, где этому учат, очень серьезный, да и стоит полная программа недешево — 142 тыс. рублей за месячный курс. Вот и получается, что Чувашия — единственный из всех соседних регионов, где незрячие и слабовидящие пока посещают театр лишь в исключительных случаях, благодаря героическим стараниям близких и широкой душе волонтеров.

Чувашский театр кукол уже много лет работает с особым зрителем, внедряет в постановочный процесс новые практики. И сегодняшний опыт показал, что тифлокомментирование — дело крайне нужное. Для повсеместного внедрения требуется не так уж и много — один обученный специалист.