Осенняя прогулка принца

В 1857 году Чебоксары посетил внук Павла I, его императорское высочество принц Петр Георгиевич Ольденбургский. Визит высокопоставленной особы не оставил следов в архивах, и тем, что он сохранился в истории города, мы обязаны первому чебоксарскому краеведу, священнику Введенского собора Андрею Кроковскому. Став очевидцем выдающегося по местным меркам события, он рассказал о нем в газетной корреспонденции.

Немецкий принц на русской службе

Петр Ольденбургский (1812–1881) родился в Ярославле в семье главного директора путей сообщения, новгородского, тверского и ярославского генерал-губернатора, принца Георгия Петровича Ольденбургского и дочери Павла I Екатерины Павловны. После того, как в 1816 году Екатерина Павловна вторым браком вышла замуж за наследного принца Вюртемберга Вильгельма, ставшего в том же году королем, Петр и его брат Александр выехали к матери в Германию. В 1830 году по просьбе дяди, императора Николая I, Петр Георгиевич вернулся в Россию и поступил на военную службу, на которой дослужился до генерала от инфантерии. В 1834 году перешел на гражданскую службу. На этом поприще сделал блестящую карьеру, став сенатором (1834–1838 гг.), членом Государственного совета (с 1836 г.) и Совета министров (с 1860 г.). Но больше он известен деятельностью в области народного образования и медицины. Принц открыл первое в России высшее юридическое учебное заведение, перестроил систему женского образования, успешно управлял Мариинской больницей для бедных в Петербурге. В годы его руководства IV Отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии (с 1860 г.) количество учебных, лечебных и воспитательных учреждений в стране увеличилось более чем в четыре раза. А еще в 1840–1859 годах он возглавлял Вольное экономическое общество, активно занимался благотворительностью. В 1845 г. был включен в состав российской императорской фамилии.

В 1857 году Петр Ольденбургский, занимавший должность председателя Главного совета женских учебных заведений Ведомства учреждений императрицы Марии, возвращался в столицу из Симбирска, где проводил ревизию подведомственных учебных заведений и по пути сделал неплановую остановку в Чебоксарах. Вероятно, принца привлек чудесный вид города, который, как писал современник, был расположен «в красивой и живописной долине, окруженной с трех сторон высокими, поросшими лесом горами, захватывая концами своими скаты двух холмов».

День, памятный вдвойне

Регулярное пароходное сообщение по Волге открылось в 1846 году. В то время прибытие каждого самоходного судна, как писал Кроковский, представляло для чебоксарцев «замечательное явление». Однако 15 сентября 1857 года стало памятным вдвойне из-за необычного пассажира на борту причалившего парохода, который помог осуществить давнюю мечту горожан. Но обо всем по порядку.

День был воскресный. Погода, словно по заказу, наладилась: после «продолжительной стужи» потеплело, лившие без перерыва дожди прекратились, «и сквозь серые туманные облака показалось солнце». В час дня на Волге «раздался яркий свисток» и пароход «Дельфин», шлепая колесами, пришвартовался к конторке Камско-Волжского пароходного общества. У пристани сразу собралась «толпа рабочих и торгашей»: многие горожане, устав от «долговременного затворничества в домах по причине ненастья, с удовольствием вышли на городскую набережную подышать чистым воздухом и посмотреть на вновь прибывший пароход», — писал Кроковский. Полной неожиданностью для собравшихся стала новость о прибывшем на пароходе представителе императорской фамилии, решившем познакомиться с их родным городом. С этого времени за каждым шагом высокого гостя следили десятки пар глаз.

Дома, в которых гостили цари-реформаторы

«Сойдя с парохода, — говорится в статье, — Его Императорское Высочество изволил пешком идти к городу по берегу Волги. Поднявшись близ Вознесенской церкви в город, высокий посетитель прошел мимо дома, незабвенного по пребыванию в нем Императора Петра I-го в 1722 году, и остановился на несколько минут против здания, занимаемого уездным и приходским училищами ведомства Министерства народного просвещения».

Дополним информацию краеведа. Вознесенская церковь была известна своей «падающей» колокольней, которая из-за подвижки грунта отклонилась от вертикального положения «более аршина» на восток. Приезжий сановник не мог не обратить на нее внимания. В 1870 году колокольню разобрали, но слава падающей перешла к колокольне другой церкви — Михаило-Архангельской, которую, как и предшествующую, сравнивали с Пизанской башней. Следуя далее по улице Вознесенской (в советское время ул. Союзная), принц прошел мимо стен Троицкого мужского монастыря, основанного в 1566 году по указу царя Ивана Грозного. В 1859 году взамен старой разрушившейся колокольни в восточной ограде монастыря была построена новая по проекту архитектора Петонди. Высокий гость мог застать начало ее строительства.

В доме, на который ему указали провожающие, Петр I, направлявшийся по Волге на предстоящую войну с Персией, встречался с купцом гостиной сотни Игумновым. К слову, принц повторил маршрут своего великого предка, который также прошел от пристани пешком. Достопамятный дом стоял на склоне Западного косогора к востоку от училища через Вознесенскую улицу. Он пострадал в большом пожаре 1773 года, в начале XIX века был отремонтирован, а в конце 1960-х — начале 1970-х годов снесен. Внешне каменный одноэтажный дом ничем не выделялся среди других обывательских домов.

Дом Соловцова выглядел не в пример капитальнее и богаче. Он был самым большим и лучшим в городе, а после остановки в нем Екатерины II во время путешествия по Волге превратился в местную достопримечательность. «Великолепный вид и прекрасная наружность училищного дома, в котором в 1767 году имела пребывание императрица Екатерина Великая, обратили на себя внимание Его Императорского Высочества», — сообщил краевед. В другой статье он написал, что по величине и «красоте архитектуры» дом являлся украшением Чебоксар и подобных зданий «очень немного можно встретить и в губернских городах».

Дом был построен богатым купцом-промышленником Федором Котельниковым, очевидно, в 1730-е годы. Купец завещал его дочери Татьяне Федоровне. После того, как в 1760 году она вышла замуж за отставного капитана Ивана Соловцова, дом стали называть соловцовским. В 1803 году он поменял владельцев, а спустя четырнадцать лет был куплен казной для уездного училища. В 1834 году жилой дом барочного стиля был реконструирован по проекту известного казанского архитектора Пятницкого в соответствии с традициями позднего классицизма, что придало ему облик общественного здания. К сожалению, ныне от былого великолепия почти ничего не осталось.

Лучше поздно, чем никогда

Возле училища Петра Ольденбургского встретил недавно назначенный городничий, участник Крымской войны и обороны Севастополя, прапорщик Николай Иванович Мирбах. Вероятно, предупрежденный подчиненными о царском родственнике, он решил показать ему город и проследить за порядком. Глава городской полиции ответил на вопросы высокого гостя об училищном здании. Когда речь зашла о количестве учеников-мальчиков, Петр Георгиевич, руководивший женским образованием в стране, «изволил выразить желание, чтобы в том же заведении обучались и девицы».

Пожелание высокопоставленного чиновника незамедлительно было принято к исполнению. Кроковский сообщил, что «в настоящее время», то есть месяц спустя после памятного визита, исполняющий обязанности директора народных училищ Казанской губернии Осип Имшеник «ревностно заботится» об открытии женского отделения в Чебоксарском приходском училище. Деятельно участвовал в этом и штатный смотритель уездного училища Петр Павлов, что краевед назвал залогом «скорого осуществления такого прекрасного намерения». Выражая надежды горожан, он писал: «Скоро мы увидим осуществление этого желания и с восторгом встретим радостный день, когда дочери здешних горожан, оставляемые родителями своими без всякого научного образования, будут учиться вместе со своими братьями и благословлять попечительное правительство». Вероятно, на это, давно ожидаемое событие, указывал эпиграф корреспонденции: «Лучше поздно, чем никогда».

Оптимизм краеведа не оправдался — открытия женского отделения жителям города пришлось ждать четыре года: оно распахнуло свои двери только в 1861 году (для сравнения: в Цивильске при уездном училище в 1849–1857 годах действовал рукодельный класс для девочек, где обучали также чтению и письму, а в Алатыре женское училище второго разряда открылось в 1860 году). А спустя много лет, в 1902 году, в Чебоксарах открылся детский приют Ведомства учреждений императрицы Марии для девочек, в котором воспитывались и получали начальное образование в основном девочки-сироты из чувашей и марийцев.

Прогулка в конном экипаже

Закончив рассказ об училище, Мирбах пригласил Петра Георгиевича в свой экипаж для более комфортного продолжения прогулки. Дело в том, что в то время город не имел мощеных улиц и во время дождей утопал в грязи. «Даже среди жаркого лета не везде совершенно просыхает земля, а весною и осенью большая часть улиц и базарная площадь имеют вид топких болот или резервуаров для стока нечистот», — говорилось о Чебоксарах в книге, изданной в 1861 году.

Когда лошади тронулись, следовавшая за знатной особой толпа любопытных решила не отставать, несмотря ни на что: «Сильная грязь в нижних частях города, образовавшаяся от долговременных, прежде бывших дождей, останавливала свободный ход экипажа, за которым с радостным восторгом граждане, окольные поселяне и между ними чуваши и черемисы, бывшие в городе по случаю торгового дня (до 1869 года базарными днями в Чебоксарах были пятница и воскресенье. — Прим. авт.), бежали неотлучно, чтоб насмотреться на родственника августейшего монарха», — писал краевед. За строками статьи осталось, как столичный чиновник отреагировал на столь навязчивое внимание.

Проехав через заполненную народом базарную площадь, экипаж покатил по Успенской улице, а затем по Большой Московской (ныне ул. К. Иванова), переходящей на выезде из города в Московский почтовый тракт. Конечно, экскурсовод-городничий рассказал спутнику о расположенных по пути памятниках архитектуры: о Николаевском соборе — бывшем женском монастыре, самой известной насельницей которого была Мария Тимофеевна Шестова, бабушка основателя династии Романовых, и Введенском соборе, построенном в 1657 году на месте полотняной церкви, поставленной в 1555 году архиепископом Казанским и Свияжским Гурием, освятившим строящуюся крепость Чебоксары. Наверное, Петр Георгиевич услышал предание о постройке Михаило-Архангельского храма, который в описываемое время был по ветхости закрыт. Согласно преданию, два брата-горожанина однажды так крепко поссорились, что младший «по злобе на старшего» отказался ходить в одну с ним церковь — Николаевский собор и построил рядом другую для себя (внешне стоящие по соседству храмы и их колокольни были похожи). Увидел сановный экскурсант и уездную тюрьму, но вряд ли его впечатлило типовое одноэтажное каменное здание, построенное около 1810 года (второй этаж для церковной больницы и домового храма был надстроен в 1907–1908 годах.).

На прощание — взгляд на город с самой высокой точки

Проехав верхнюю часть города, писал краевед, «Его Императорское Высочество изволил выйти из экипажа около городского вала». Речь идет о крепостных вале со рвом, остатки которых тогда еще были видны. В свое время они защищали Чебоксарскую крепость с западной напольной стороны (с других сторон она была надежно прикрыта Волгой и Чебоксаркой), затем долго служили границей селитебной территории*. В 1819 году историк Николай Арцыбышев, не раз бывавший в Чебоксарах, писал, что в них имеется «ров с насыпью, простирающийся от речки Чебоксарки до Волги». Вероятно, высокому гостю рассказали об этих защитных сооружениях и о деревянной крепости, сгоревшей в 1704 году. К сведению, по данным археологов, глубина крепостного рва составляла более трех метров, ширина — 14.

Вершина Западного косогора была самой высокой точкой Чебоксар. Отсюда открывались живописные виды на лежащий внизу город и Заволжье, щедро тронутые красками осени. Полюбовавшись этой красотой, Петр Георгиевич «сошел с крутой глинистой горы вниз на берег Волги».

Прогулка Петра Ольденбургского по небольшому уездному городу заняла немногим более двух часов. В пятнадцать с половиной часов пароход с ним отплыл вверх по Волге. «Искреннейшие благожелания всех провожавших были последнею данью чувств священной любви к высокому путешественнику, осчастливившему своим посещением один из древнейших городов Казанской губернии, основанный покорителем царства Казанского, царем Иоанном Васильевичем Грозным», — закончил свой рассказ Кроковский.

В отличие от визитов других представителей рода Романовых посещение Петра Ольденбургского оставило след не только в памяти горожан, но и в истории народного образования Чебоксар. Известно, что в 1850-е — 1870-е годы принц несколько раз путешествовал по Волге, но продолжилось ли его знакомство с нашим городом, мы не знаем.

Юрий Гусаров

Словарь

* Селитебная территория (от «селиться», «селитьба») — земельные участки, занятые в городских поселениях жилыми кварталами и лежащими между ними улицами и площадями; в сельских поселениях — жилыми домами (усадьбами) с прилегающими к ним приусадебными участками и улицами. Селитебная территория также включает объекты внешнего благоустройства территории населенного пункта (коммунально-инженерные коммуникации, зеленые насаждения, площадки для отдыха, автомобильные стоянки и др.) и культурно-бытовые учреждения. (Большая российская энциклопедия. Т. 29. М.: Научное изд-во «Большая российская энциклопедия», 2015. С. 701).