Доигрался — пришлось вызывать пожарных

Предположительно из-за детской шалости произошел вчера пожар в одном из домов на улице Николаева в Чебоксарах. Загорелась комната на втором этаже здания. Говорят, огнем баловался пятилетний малыш. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС эвакуировали шесть человек. К счастью, ребенок цел. Но одну женщину отправили в больницу. Не обошлось без огненных ЧП и в минувшие выходные. Как рассказали

в ГУ МЧС России по Чувашии, 25 ноября на улице Промышленной в Новочебоксарске горела котельная. Повреждены стены и потолок помещения. А вечером в деревне Малые Карачуры Чебоксарского округа пожар случился в старом клубе. Пламя уничтожило крышу, стены, серьезно пострадала библиотека, находившаяся

в том же здании. В минувшее воскресенье сгорела хозяйственная постройка во дворе дома 81-летней пенсионерки из села Сотниково Мариинско-Посадского округа. Сама хозяйка жива–здорова. Не так повезло 33-летней жительнице дома по улице Лобачевского в Козловке, где в ночь с 26 на 27 ноября тоже произошел пожар: женщина получила ожоги.