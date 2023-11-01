Росреестр: При оформлении недвижимости не забудьте проверить данные

Услуги Росреестра, связанные с недвижимостью, — например, постановка земельного участка или жилого дома на кадастровый учет, регистрация права собственности на квартиру или помещение — одни из самых востребованных у посетителей МФЦ республики. А чтобы сделка прошла успешно и в кратчайшие сроки, не стоит забывать несколько простых правил. О них напоминают специалисты МФЦ и Росреестра Чувашии.

Если вы готовите документы по сделке самостоятельно, не через риелторов или нотариуса, то перед тем как подать документы в МФЦ, проконсультируйтесь у сотрудников Росреестра. Перед совершением сделки купли-продажи недвижимости закажите экспресс-выписку из Единого государственного реестра недвижимости через портал госуслуг. Собственнику экспресс-выписка выдается бесплатно и формируется за несколько минут. В ней могут быть указаны все ограничения и обременения на недвижимость. Например, аресты или залоги. Если вы по каким-то причинам не можете получить выписку сами, вам в этом помогут сотрудники МФЦ. Получив нужные сведения, вы обезопасите себя при подаче документов от приостановлений и отказов в Росреестре. Если же вам нужна выписка на бумаге, то в МФЦ также помогут вам распечатать ее и поставят на ней печать.

Специалисты также предупреждают: не оплачивайте заранее государственную пошлину за регистрацию прав на недвижимость. Лучше обратитесь к сотрудникам МФЦ. Они подскажут, кому и в каком размере необходимо оплатить госпошлину. Так вы обезопасите себя от возврата ошибочно или излишне уплаченной пошлины. При оплате сбора в самом МФЦ все реквизиты будут указаны правильно, с указанием назначения платежа.

И, главное, внимательно проверяйте документы перед подачей в МФЦ. Обязательно сверьте персональные данные в договоре с оригиналами правоустанавливающих документов (госакты, выписки из ЕГРН, свидетельства о регистрации прав) и паспорте. Там может закрасться ошибка. Очень часто это происходит в фамилиях содержащих букву Ё и в некоторых именах, например таких как Наталья (Наталия). Если будет обнаружено расхождение в данных, то сначала надо будет исправить ошибку и только потом подать документы по сделке.