Таблетки — не конфетки

Любят наши люди лечиться самостоятельно. Посоветуются со знакомыми, заглянут в интернет, рекламы насмотрятся. И бегут в аптеку за лекарствами. И только потом к врачу — не помогает или вовсе стало хуже. Недавно в Чувашии и в стране прошла Неделя борьбы с антимикробной резистентностью. Что это такое и почему не стоит принимать антибиотики без назначения врача, нам рассказали медики.

По данным социологических исследований, около 56% опрошенных принимали антибактериальные препараты в рамках самолечения: почти половина делала это 1-2 раза в год, каждый десятый — три и более раз в год. А некоторые вообще принимают антибиотики в целях профилактики.

Так можно серьезно навредить здоровью, считает врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ЛФК и спортивной медицины Елена Егорова. «Препараты должен назначать врач. Ведь каждый человек индивидуален: у него свои сопутствующие болезни, своя переносимость лекарств. Поэтому разных людей нельзя лечить одинаково, даже если болезнь одна и та же, — говорит она. — Возможно, кто-то должен принимать конкретный препарат в комплексе с другими, снижающими побочные эффекты. А кому-то он вообще противопоказан. Важно и как взаимодействуют лекарства, насколько они совместимы».

Учесть все моменты может только специалист, включая дозировку и срок приема антибиотика. А на рекламу не стоит обращать внимания. Ее задача — что-то продать, а не вылечить.

Сейчас в разгаре сезон простуд — кашель, насморк, грипп, ОРВИ. «Антибиотики созданы для борьбы с бактериями, а не вирусами. При вирусных заболеваниях пить их не только бесполезно, но и вредно, — напомнила врач по медицинской профилактике этого же центра Антонина Табардак. — Иначе в дальнейшем разовьется устойчивость бактерий к антибиотикам, так называемая «антимикробная резистентность», и таблетки перестанут помогать человеку при лечении других недугов».

Как рассказала Антонина Табардак, нормальная микрофлора, живущая на поверхности слизистых оболочек (в носу, глотке и т.д.), мешает размножению болезнетворных микроорганизмов. Антибиотики же этот баланс разрушают, поскольку убивают и вредные, и полезные бактерии. В результате естественная защита организма повреждается, и риск того, что к ОРВИ присоединится бактериальная инфекция, становится даже выше.

А еще при бесконтрольном применении антибиотиков теряется равновесие между бактериальными и грибковыми представителями микрофлоры. Грибы начинают усиленно размножаться, вызывая кандидоз. Также вредные «обитатели» микрофлоры могут спровоцировать осложнения: угнетение функции печени и почек, аллергические реакции, снижение иммунитета. Поэтому большинство антибиотиков отпускается только по рецепту врача.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Несколько важных моментов от главного внештатного клинического фармаколога Минздрава Чувашии Светланы Жучковой:

Принимайте антибиотики только по назначению врача.

Следуйте инструкциям по применению антибиотиков. Полностью завершите курс лечения, даже если вы почувствовали себя лучше.

Не давайте антибиотики другим людям.

Правильно храните антибиотики в домашних аптечках — в соответствии с указаниями на упаковке, с соблюдением температурного режима и в недоступном для детей месте.

Не используйте просроченные антибиотики (срок годности указан на упаковке).

При простуде принимать антибиотики не стоит — выйдет дороже и для кошелька, и для здоровья. Фото Олега Мальцева из архива редакции