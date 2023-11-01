В Чебоксарах завершился фестиваль «Чĕкеç» имени народной артистки СССР Веры Кузьминой

От символа родины до ветки сакуры

На этой неделе в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова подвели итоги первого международного фестиваля «Чĕкеç» (Ласточка) имени народной артистки СССР Веры Кузьминой. По мнению Главы Чувашии Олега Николаева, праздник театрального искусства удался во всех смыслах. И действительно, обращает на себя внимание не только добротность афиши, вместившей в себя семь многожанровых разноязычных постановок, но и высота профессиональной планки, о которой можно судить уже по динамике фестивальных показов.

Обычно программы подобных «слетов» выстроены по нарастающей, постепенно набирая обороты и достигая кульминации лишь к середине. Но не в этот раз. Два первых фестивальных дня – и сразу «в яблочко». Посмотрев спектакли «Чудесная планета» Национального драматического театра имени Б. Басангова и «Фатима» Уфимского татарского театра «Нур», зрители недоумевали: как еще нужно сыграть, чтобы превзойти по технике и внутренней заряженности исполнителей главных ролей Очира Такаева и Чулпан Раянову. Ожидания оправдались – актеры получили награды в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».

Обе постановки отличны от других еще и тем, что обращены к теме народа, а именно она является путеводной в репертуарной политике любого национального театра. Конечно же, у каждой народной судьбы, будь то калмыки или татары, есть своя степень горечи, величия и красоты. Но в итоге все они сливаются в одну могучую реку истории российского государства. В повествовании эта связь подчеркнута и музыкально, и режиссерски, и актерски. В «Чудесной планете» сквозь все сценическое действо проходит немногословный женский образ, будто оберегающий главного героя и следующий за ним попятам. Сначала он олицетворяет прекрасную незнакомку, потом жену, мать и хранительницу домашнего очага. Но в финале мы понимаем, что это символ самой родины во всей ее святости и чистоте. В «Фатиме», признанной лучшим спектаклем фестиваля, в узловых моментах сюжета появляется некое божество, берущее героиню за руку и ведущее из картины в картину. Такая полярность характеров, сложенных в единый визуальный ряд, дает четкое ощущение национальной идентичности. А принцип «от общего к частному», когда сквозь толщу массовых сцен настойчиво пробивается сокровенное соло героини, создает тот полифонический эффект, без которого невозможна народная драма.

Не менее мощно и обостренно прозвучал спектакль «Пепел» Татарского академического театра имени Г. Камала. Комедия японского драматурга, сценариста и кинорежиссера Коки Митани «Академия смеха» идет на многих сценах страны и нередко под другим названием (в нижегородском театре «Zоопарк», например, ее переименовали в «До завтра!»). Все зависит от того, какие акценты расставляют создатели и исполнители. Эмиль Талипов и Алмаз Бурганов, чей дуэт одержал победу в номинации «Лучший актерский ансамбль», балансируют на грани скетча, музыкально-поэтического перформанса и театра абсурда. Режиссер Айдар Заббаров, взявший в свои руки и сценическое оформление, вовлекает их в некую авантюру, головоломку, квест. Вот только ищут тут не предметы, а ответы на вопросы. Как, врезавшись в стену равнодушия и непонимания, не потерять лицо и не сжечь в пепел свои мечты, устремления и убеждения? Можно ли научиться существовать в гармонии с собой и сохранить верность собственным идеалам, даже если весь мир против?.. Но и здесь, в изначально чуждом для национальной сцены материале, нашлось место для самобытного этнического декора. Песни на стихи татарских поэтов Хасана Туфана и Зульфата Хакима – это фирменный штрих, печать мастера-постановщика, который будто посадил в родную землю японскую сакуру.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Благодарю всех гостей из далекого Азербайджана, Крыма, Калмыкии, Башкортостана, Татарстана, Марий Эл, которые приехали и приняли участие в фестивале «Чĕкеç». И все это получилось благодаря великому имени народной артистки СССР Веры Кузьминой. И нами уже принято решение, что фестиваль национальных театров «Чĕкеç» будет проводиться в Чувашии каждые два года. Искусство во все времена объединяло и вдохновляло народы России. Так было на этой фестивальной неделе, пусть так будет и дальше».

Кстати

Награду за «Лучшую роль второго плана» получила Антонина Антонова, создавшая колоритный образ Катерины Денисовны в комедии «Китайская бабушка» Марийского национального театра драмы имени М. Шкетана. Специальных призов жюри удостоились Крымскотатарский музыкально-драматический театр, удививший новым прочтением пушкинской поэмы «Бахчисарайский фонтан», исполнитель моноспектакля «Контрабас» Шовги Гусейнов из Азербайджанского ТЮЗа и актриса театра «Нур» Айсылу Гумерова, сочно и экспрессивно сыгравшая мать главной героини в драме «Фатима». Чувашский драматический театр, представивший свою недавнюю премьеру «Месяц в деревне», награжден призом за выразительное художественное воплощение русской классики на национальной сцене.

В жюри фестиваля работали театроведы и критики Екатерина Морозова, Айсылу Сагитова и Ольга Тургай.