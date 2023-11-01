В новом общежитии можно не думать о бытовых заботах

«Учись, студент»

Почти три года назад в студгородке ЧГУ имени И.Н. Ульянова по Московскому проспекту после реконструкции открылось современное общежитие № 2. И вот у студенческой братии вуза очередное новоселье. Глобальной переделке подверглось соседнее, 3-е, общежитие для студентов.

Почти как дома

Пока одни студенты только заносят чемоданы в новое жилище, другие, заселившиеся чуть раньше, успели оценить похорошевший университетский дом. Сказать, что ребята в восторге, — ничего не сказать.

«Как будто в квартиру в новостройке заехали! Красиво, уютно, чисто. Чувствую себя как дома. Тут есть все для жизни, учебы, отдыха», — впечатлен магистрант 1-го курса факультета информатики и вычислительной техники Максим Ясинский, приехавший на учебу в Чувашию из Нижегородской области. Парень успел пожить в общежитии еще до его реконструкции, и перемены для него налицо.

Если прежде здесь было всего две кухни на этаж, то теперь на каждые две-три комнаты — своя, отдельная. Стало, конечно, намного удобнее, но, как рассуждает магистрант второго курса факультета энергетики и электротехники Вячеслав Лукин, лично для него, как активиста, не хватает былого общения на кухне, когда за готовкой собиралось очень много людей.

Кстати Пятиэтажное здание общежития № 3 было построено в 1965 году, и до реконструкции капитальный ремонт в нем ни разу не проводился.

Молодой студенческой семье Артема Крылова и Екатерины Вавилиной из Шумерли, третьекурсника факультета информатики и вычислительной техники и первокурсницы строительного факультета, тоже есть с чем сравнить. В прежнем общежитии, где они жили, к примеру, на всех постояльцев приходилась всего одна стиральная машина, а здесь — три на этаж, причем пользоваться ими можно бесплатно.

«В каждой секции — по кухне, и это замечательно! Не нужно туда-сюда ходить с посудой, а хранить ее в кухонном гарнитуре и тут же ее помыть — есть кран. Это экономит и время, и место в комнате», — рассказывает глава молодой семьи. Супруги занимают одну из двух комнат в секции, а прежде жили в блоке из четырех комнат.

«В комнате — пластиковые окна с москитной сеткой, а раньше в открытое окно даже голубь залетал, а еще меня удивило, что отопление можно регулировать прямо у себя в комнате. Ну и, конечно, прачечная — она здесь очень востребованная», — добавляет Екатерина.

Здесь все располагает к хорошей учебе

В комфортной и почти домашней обстановке реконструированного общежития будут жить 388 студентов Чувашского госуниверситета, в основном обучающихся на технических факультетах. Здесь все продумано для плодотворной учебы и полноценного отдыха. Так, после реконструкции здание «подросло» на 1 этаж, и теперь оно шестиэтажное, в нем появился современный вместительный лифт, а общая площадь общежития увеличилась больше чем на 2600 квадратных метров. Просторнее стало и в комнатах: в соответствии с современными нормативами на одного проживающего предусмотрено не менее 7,5 квадратного метра, и рассчитаны они всего на двух человек.

Как рассказали в университете, здания общежития реконструировали по индивидуальному проекту с использованием конструктивной схемы металлического рамно-связевого каркаса. Он позволил буквально раздвинуть стены здания на несколько метров в обе стороны, тем самым увеличив полезное пространство. Планировка этажей тоже стала другой: на смену размещению комнат по типу длинного коридора пришли закрытые жилые ячейки. В каждой — по две-три комнаты с прихожей, душевой, санузлом и кухней с холодильником, электроплитой и мебелью. На каждом этаже есть прачечная и гладильная комнаты, предусмотрены и «зеленые» зоны отдыха с мягкими креслами и диванами. Пространство для учебы и развития есть и на первом этаже — там расположились студенческий коворкинг-центр Высшей инженерной школы и шахматный клуб имени Анатолия Карпова. Есть также несколько жилых комнат для маломобильных людей. От обычных они отличаются расширенными дверными проемами и оснащены поручнями. Как отметил на торжественном открытии обновленного общежития ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров, реконструкция важного объекта далась непросто, в проект приходилось вносить изменения, тем не менее вузу благодаря поддержке партнеров удалось завершить стройку в относительно сжатые сроки.

Работы проводились на средства нацпроекта «Наука и университеты», который в том числе подразумевает улучшение условий труда и отдыха тех, кто делает науку. Стоимость работ составила 361,9 миллиона рублей. «Не было бы нацпроекта — не было бы этой красоты, — заметил Андрей Юрьевич. — Надеюсь, нашим студентам будет здесь комфортно, и учиться они будут с двойным удовольствием». Сам Андрей Юрьевич, к слову, в студенческие годы тоже жил в общежитии. Глядя на отремонтированные помещения, он не раз ловил себя на мысли, что в свое время тоже хотел бы пожить в таких условиях. Ректор пожелал студентам надолго сохранить красоту своего общего дома и быть в нем рачительными хозяевами.

Уникальным проектным решением реконструкции общежития ЧГУ, кстати, заинтересовались на уровне страны — в Минобрнауки России проект взяли на заметку и, возможно, применят на других подобных объектах.

С новосельем студентов поздравил председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку и почетный доктор Чувашского госуниверситета Анатолий Аксаков. «Общежитие» — это такое родное слово, — рассказал он. — Я свою взрослую жизнь после школы начинал в общежитии — когда работал на заводе, жил рабочим в заводском общежитии. Потом поступил в МГУ и тоже жил в общежитии… И вспоминаю эти годы как одни из лучших, потому что это особая атмосфера, особое общение. Я понимаю, что те условия, в которых вы будете жить, работать, учиться, намного лучше, чем были у нас в свое время». С радостным событием новоселов поздравили и другие почетные гости, пожелав студентам отличной учебы — ведь все в их новом доме к этому располагает.