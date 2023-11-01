В Чебоксарах отметили 100-летие народной артистки СССР Веры Кузьминой и открыли фестиваль ее имени

Громкое эхо народной судьбы

Фрагменты спектаклей и интервью, закулисные и семейные зарисовки, вокальные и хореографические номера приглашенных коллективов… На творческом вечере к 100-летию народной артистки СССР Веры Кузьминой, прошедшем в минувший четверг в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова, звучало много добрых слов и признаний, перечислены десятки ролей и фактов из биографии. Но больше всего запомнилось то, насколько актриса была близка к народу. И в Великую Отечественную войну, когда трудилась в колхозе родной деревни и строила оборонительные сооружения под Смоленском и Москвой, и на пике славы, доверительно общаясь с поклонниками и младшими коллегами. В этом заключалась ее суть, и в этом есть суть всего национального театра, который испокон веков был эхом народной судьбы.

Яркое тому подтверждение — первый международный фестиваль «Ч?ке?» (Ласточка) имени Веры Кузьминой, названный Главой Чувашии Олегом Николаевым новым явлением в области театрального искусства. Крупный театральный форум, на который в Чебоксары приехали труппы из Симферополя, Баку, Элисты, Уфы, Казани и Йошкар-Олы, берет свое название от моноспектакля «Хура ч?ке?» (Черная ласточка), с которым Вера Кузьмина блистательно выступила в Турции на фестивале «Стамбул — театральное пространство». О том, как высоко оценили ее мастерство на мировом уровне, и о других триумфах Веры Кузьминичны, в числе которых Российская национальная театральная премия «Золотая маска» и Гран-при фестиваля «Коляда-Plays», с теплотой вспоминали друзья и партнеры по сцене. «Каждому образу она отдавала частичку души и пропускала через сердце. Играла ведущие роли в любом жанре, а это — редкий дар», — отметил художественный руководитель театра, народный артист СССР Валерий Яковлев. С Верой Кузьминой он проработал шесть десятков лет и не просто ставил спектакли с прицелом на индивидуальность актрисы, но и шел через нее к воплощению режиссерского замысла. «Кровавая свадьба» и «Дом Бернарды Альбы», «Черный хлеб» и «Выйди, выйди за Ивана» навсегда в культурной летописи республики.

Хотя жанровый разброс афиши фестиваля «Ч?ке?» довольно велик — от комедии до драматической фантазии, основной вектор развития национального театрального искусства очевиден. Конечно же, берутся и за «Бахчисарайский фонтан» (Крымскотатарский музыкально-драматический театр), и за «Месяц в деревне» (Чувашский драматический театр), и за «Контрабас» (Азербайджанский театр юного зрителя), и за «Академию смеха» (в версии Татарского театра имени Г. Камала — «Пепел»). Однако творческое наследие Александра Пушкина, Ивана Тургенева, Патрика Зюскинда и Коки Митани и так распространено по миру, подобными спектаклями трудно удивить с точки зрения самобытности звучания. Повсеместно и обращение к современным российским авторам — взять, например, пьесу из репертуара Марийского театра драмы имени М. Шкетана «Китайская бабушка» ученицы Николая Коляды Анны Богачевой.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Я рад тому, что принадлежу к чувашской нации, как и Вера Кузьмина. Вера Кузьминична оставила нам богатое наследие. Она всю свою жизнь посвятила служению чувашскому искусству, сохранению и укреплению культуры и языка. За свою многолетнюю творческую деятельность она создала целую палитру ярких образов, покорила сердца миллионов зрителей, стала мудрым наставником для молодых мастеров сцены. Имя Веры Кузьминой объединяет национальные театры. Мы приложим все усилия, чтобы фестиваль «Ч?ке?» жил, развивался, масштабировался из года в год. Я благодарю коллективы, которые отозвались и приехали, чтобы вместе раскрыть грани национального театрального искусства. Правительство Чувашской Республики будет делать все, чтобы имя Веры Кузьминой всегда жило среди нас, чтобы память о великой актрисе сохранялась и передавалась будущим поколениям».

А вот о народном поэте Калмыкии Константине Эрендженове, испытавшем все ужасы концлагерей, или о татарке Фатиме, попавшей в жернова коммунистической машины, не расскажут больше нигде. В таких сюжетах — главный козырь любой национальной труппы, ее исключительная ценность. И в них же — дополнительная сложность, ведь требуется не только поставить и сыграть, но и пробудить в зрителях сопереживание. Дабы даже тот, кто никогда не бывал в краю калмыцких степей, проникся силой духа ее сынов.

Национальный драматический театр имени Б. Басангова давно озадачен данной проблемой. Достаточно вспомнить постановку Бориса Манджиева «Араш» о жертвах массовой депортации калмыков в 1943 году, показанную в Чебоксарах девять лет назад. В спектакле «Чудесная планета» другие и режиссер (Сергей Бурлаченко), и время действия (сталинские репрессии 1938 года). Но тематика, интонация и энергетика идентичны. Во многом благодаря органике Очира Такаева, в обоих случаях сыгравшего главную роль. Мощно, экспрессивно, с чувством толка. Диву даешься, откуда в его невысокой худощавой фигуре столько мощи и огня. За ним идешь, ему покоряешься, будь то монолог или ансамблевая сцена. Тонкий, многомерный, актер подобен лотосу, величаво распускающему лепестки и погружающему нас в свою тайну.

То же самое можно сказать и о Чулпан Раяновой, чья Фатима в одноименном спектакле Уфимского татарского театра «Нур» безоговорочно украла сердца наших зрителей. Влюбленная в парня другой национальности героиня, в угоду политической обстановке вынужденная терпеть разлуку, отречься от дочери и воспитывать чужих детей, тоже идет по пути взросления. И задачу режиссер Азат Зиганшин поставил аналогичную — выстроить линию эволюции образа, совместив детальную пропись с широтой художественного обобщения, найдя через личное выход к судьбе народа, а значит, и многонациональной страны.

В обоих спектаклях эта связь подчеркнута не только образно, но и музыкально. В «Фатиме» авторские мелодии Ильшата Яхина искусно переплетаются с татарскими песнями под гармонь и исламской погребальной молитвой, одноголосной, аскетичной, суровой, словно пристальный взгляд Аллаха. А в «Чудесной планете» наряду с «Рио-Ритой» и другими хитами 1930-х годов звучат народные калмыцкие напевы с их буддистской созерцательностью и протяжностью.

КСТАТИ

Выдержавший два фестивальных показа «Контрабас» — не единственный моноспектакль в репертуаре заслуженного артиста Азербайджана Шовги Гусейнова. Актер вообще тяготеет к крупным планам, дающим возможность заняться самоанализом и показать эмоции и чувства во всей их объемности, обостренности и гипертрофированности, благодаря чему в зале не остается равнодушных. Будь то обычные зрители или жюри в составе театроведов и критиков Екатерины Морозовой, Айсылу Сагитовой и Ольги Тургай, оценивающих фестивальные постановки.