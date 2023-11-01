Как оформить квартиру

Квартирный вопрос по-прежнему волнует людей. Поэтому на прошедшей в Новочебоксарске прямой линии Росреестра граждане интересовались не только оформлением в собственность гаражей, дачных домиков и земельных участков, но и вопросами регистрации и продажи квартир. Ответы на некоторые из этих вопросов мы сегодня публикуем.

— У меня на руках есть договор передачи квартиры от города в мою собственность. Вернее, в приватизации участвовали двое: я и мой брат. Слышала, что необходимо зарегистрировать договор приватизации в Росреестре. Могу ли я одна подать документы или обязательно нужно присутствие брата? Он сейчас живет далеко и в ближайшее время не собирается приезжать.

— Если у вас на руках есть договор приватизации, датированный до 1998 года со штампом БТИ или администрации, то вы можете подойти в ближайший офис МФЦ и подать документы на регистрацию права собственности вашей доли в квартире. Присутствие брата для этой процедуры необязательно. Услуга для вас будет бесплатной, госпошлину оплачивать не надо.

Ваш брат самостоятельно сможет оформить свою долю в квартире, когда вернется. Если он пока не планирует возвращаться, то сможет воспользоваться экстерриториальной услугой Росреестра. Для этого ему необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства.

— Будучи в браке, купили с мужем квартиру. Оформили по ? доле на каждого. Детей у нас нет. Недавно муж умер. Решила продать квартиру и переехать в другой регион, но выяснилось, что половина квартиры по-прежнему принадлежит покойному мужу. Как сделать так, чтобы квартира стала полностью моей и мне ничего не мешало продать ее?

— Распорядиться квартирой вы сможете только спустя полгода после смерти мужа, даже несмотря на то, что являетесь единственной наследницей. Такова процедура вступления в наследство. Через 6 месяцев со дня кончины супруга вы получите свидетельство о наследстве. С вашего согласия нотариус направит заявление в Росреестр о регистрации права на долю мужа. Вам необходимо будет заплатить госпошлину в размере двух тысяч рублей и оплатить услуги нотариуса. После того как Росреестр зарегистрирует право, в нотариальную контору будет направлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которая будет подтверждать, что теперь вы являетесь владельцем всей квартиры и можете спокойно выставлять ее на продажу.

На вопросы отвечали заместитель руководителя Росреестра Чувашии Татьяна Васильева и нотариус Екатерина Спиридонова