«СеспельФЕСТ» собрал спектакли из четырех городов Поволжья

Русская классика в новом прочтении

В столице Чувашии завершается межрегиональный фестиваль «СеспельФЕСТ» имени Иосифа Дмитриева (Трер). В течение четырех дней наши зрители знакомились с творчеством театральных коллективов из Йошкар-Олы, Козьмодемьянска, Набережных Челнов и Чебоксар, открывая для себя русскую классику в новом прочтении.

Известный ранее как «Сказочная палитра» и «Волжская сказка» фестиваль проходит уже в седьмой раз. По сравнению с предыдущими годами, когда чебоксарцам показывали спектакли из таких дальних уголков страны, как Калмыкия и Якутия, нынешняя географическая карта довольно скромна. Помимо Чувашии она охватывает пару соседних республик — Татарстан и Марий Эл. Однако память о двух больших художниках чувашского народа, поэте Михаиле Сеспеле и режиссере Иосифе Дмитриеве, которую театр свято проносит сквозь сезоны точно золотую плащаницу, бесценна. Подкупает и то, с каким уважением организаторы форума относятся к русской классике, бережно перенося ее лучшие образцы на национальную сцену.

Спектакли «Обломов. Теперь или никогда», «Похождения Чичикова, или Мертвые души» и «Гроза» обратили театралов к творчеству Ивана Гончарова, Николая Гоголя и Александра Островского, заставив проникнуться благородством слога и художественностью образов. Горномарийский драматический театр, Марийский и Чувашский театры юного зрителя, бесспорно, могут похвастаться и редкой слаженностью актерского ансамбля, и умением найти путь к сердцу зрителя, особенно юного. Увидеть вживую знакомых героев, о которых так много читали, говорили в школе и писали сочинения, действительно дорогого стоит. А педагоги признаются, что после просмотра таких постановок уроки литературы проходят намного легче и увлекательнее.

Но самым ярким открытием театрального «слета» стала инсценировка повести Федора Достоевского «Кроткая», привезенная из Набережных Челнов. И не только потому, что среди драматических спектаклей вдруг «затесался» кукольный, дав фестивальной афише новый оттенок и несколько сместив привычные акценты. «Втиснуть» одного из самых противоречивых и полномерных писателей мировой литературы в узкое пространство «кукольного домика», а объемные и внутриконфликтные характеры его персонажей — в холодные бутафорские тельца, словно разглядев под микроскопом их психологию, эмоции, душу… Разве такое возможно? Для постановщиков это вызов, для актеров — серьезная заявка о себе и шанс испытать на прочность свои профессиональные способности. Ведь одно дело — общение со зрителем «глаза в глаза», когда задействованы все органы чувств и средства выразительности, и совсем другое — через вещественную материю.

Труднее всего приходится исполнителю главной роли Егору Митрофанову, вокруг которого по замыслу режиссера Ильгиза Зайниева завязывается основной драматический узел. Кроме того что на протяжении часа говорит практически он один, тогда как другие актеры (Ева Кошкина, Татьяна Салихова, Минзария Туктарова, Римма Митрофанова) лишь вставляют небольшие реплики, положение осложняется стилистикой самого текста. Витиеватого, многоструктурного, изобилующего причастными и деепричастными оборотами, нагруженного плотными формулировками и увесистыми словосочетаниями. Такое повествование от первого лица, льющееся безостановочным монологическим потоком, без малейшей передышки и времени на обдумывание, требует непрерывной интеллектуальной работы и постоянной моральной включенности.

Не выпасть из процесса актерам во многом помогает сценография Дениса Токарева. Утопающая в полумраке многоярусная конструкция, поделенная на равные прямоугольные окошки, в которых в зависимости от эпизода поочередно загорается и выключается свет, создает образ спектакля. Болезненный, тревожный, туго обтянутый электропроводами оголенных до предела нервов. Это и колумбарий, где в маленьких ячейках хранится прах кремированных, и старая разрезанная на слайды фотопленка, запечатлевшая мгновения чьей-то разорванной в клочья жизни, и своего рода «городок в табакерке», в котором тихо ведут существование куклы. Точнее, даже не куклы, а некое подобие фарфоровых статуэток. Такие можно было часто увидеть в домах XIX века, когда жил и творил писатель. Едва заметно шевеля микроскопическими ручками и ножками, передвигаясь в пространстве крошечными шажками и будто разбирая его на атомы, они вместе с тем звучат как единый хор. Мощный, пронзительный, патетический.

КСТАТИ

О том, насколько успешно участники фестиваля справились с постановочной задачей и смогли проявить себя, члены жюри расскажут сегодня в Чувашском театре юного зрителя имени М. Сеспеля. Спектакли оценивали приглашенные театроведы, критики и режиссеры Виктор Шрайман, Дина Давлетшина и Рамиза Мухаметшина, с которыми чебоксарцы знакомы уже не первый год. Но порой возникало ощущение, что у фестиваля есть еще один незримый наблюдатель. Это сам Михаил Сеспель, чье 124-летие по традиции отметили в ТЮЗе вчера.