«Накормить и обогреть»

Так называется проект благотворительного фонда «Старость в радость», реализующийся в рамках нацпроекта «Демография».

Проект работает с июня нынешнего года, вошла в него и наша республика. Нацелен он на то, чтобы поддержать пожилых людей и людей с инвалидностью, которые имеют минимальные доходы и не могут из-за этого обеспечивать свои базовые потребности, а также тех, кто оказался в трудной ситуации.

Работники Комсомольского центра соцобслуживания уже обеспечили продуктовыми наборами 18 одиноких пожилых людей, их коллеги из Ибресинского центра привезли продукты восьми пенсионерам. В наборы входят макароны, крупы, мясные и рыбные консервы, подсолнечное масло, чай, кофе, сгущенное молоко и другие товары первой необходимости. А кроме продуктов, восьми пенсионерам из деревень Комсомольского округа доставили и дрова. Наступающая зима им теперь не страшна.