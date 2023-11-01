«Накормить и обогреть»

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Так называется проект благотворительного фонда «Старость в радость», реализующийся в рамках нацпроекта «Демография».
Проект работает с июня нынешнего года, вошла в него и наша республика. Нацелен он на то, чтобы поддержать пожилых людей и людей с инвалидностью, которые имеют минимальные доходы и не могут из-за этого обеспечивать свои базовые потребности, а также тех, кто оказался в трудной ситуации.
Работники Комсомольского центра соцобслуживания уже обеспечили продуктовыми наборами 18 одиноких пожилых людей, их коллеги из Ибресинского центра привезли продукты восьми пенсионерам. В наборы входят макароны, крупы, мясные и рыбные консервы, подсолнечное масло, чай, кофе, сгущенное молоко и другие товары первой необходимости. А кроме продуктов, восьми пенсионерам из деревень Комсомольского округа доставили и дрова. Наступающая зима им теперь не страшна.

Опубликовано: 16 ноября 2023 г.


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