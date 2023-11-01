Покурил — чуть дом не спалил

Человеческая беспечность может привести к неприятным последствиям. Неосторожность при курении, предположительно, стала причиной пожара, произошедшего вечером 7 ноября в одном из домов на улице Молодежной в Новочебоксарске.

Все произошло около восьми часов вечера. Пламя охватило кресло, в котором отдыхал новочебоксарец. Из задымленного жилья пострадавшего вывели прибывшие на пожар спасатели. Мужчина успел надышаться угарным газом, его передали медикам. При этом на ликвидацию возгорания потребовалось менее десяти минут. Эвакуация жильцов дома не потребовалась.

Как сообщили в МЧС по Чувашии, только за истекший месяц в Новочебоксарске зарегистрировано уже шесть пожаров из-за непотушенной сигареты. В ведомстве напоминают, что привычка курить лежа на диване или в постели может в одночасье обернуться бедой.