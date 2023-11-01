В память о чувашских защитниках Ленинграда

Они отстояли город на Неве

В городе на Неве вспоминали соотечественников, принимавших участие в защите Ленинграда. Культурно-просветительское мероприятие «Чуваши на защите Ленинграда» было посвящено 80-й годовщине прорыва блокады. Организаторами выступили Чувашская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Чувашское культурное общество Ленинградской области.

В Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда собрались соплеменники, живущие в Питере и области, гости из Чувашии и Ульяновской области. Вспоминали и рассказывали о своих героях, участвовавших в обороне города.

Битва за Ленинград стала одной из самых кровопролитных. В боях пали около миллиона представителей всех народов СССР. «По архивным данным, на фронт из Чувашии ушли свыше 208 тысяч человек. Порядка 15 тысяч военнослужащих разных национальностей, уроженцев Чувашии, обороняли невские берега от немецко-фашистских захватчиков, и треть из них навсегда осталась в ленинградской земле», — привел цифры в своем докладе руководитель общественной организации «Чувашское культурное общество Ленинградской области» Валериан Гаврилов.

В их честь, рассказал он, в 2012 году была установлена памятная плита на Аллее Славы мемориала и издана книга «Мы шли на помощь к тебе, Ленинград». Напомнив, что более 300 героев захоронены в братских могилах на Пискаревском кладбище, Валериан Анатольевич рассказал о найденном в фондах музея небольшого дневника чувашского воина, защитника Северной столицы. Уроженец деревни Тинсарино Мариинско-Посадского района Василий Александрович Александров вел дневник с 1941 по 1944 год. Солдат вел его на родном чувашском языке…

На встречу в музее питерские соплеменники пригласили внука защитника города на Неве Александра Васильева. Передали ему копии архивного документа. Для родственников записи бойца, оборонявшего город на Неве, — бесценная реликвия. Как рассказывал собравшимся внук героя, деда он помнит хорошо, тот был спокойным человеком, вел здоровый образ жизни. В деревнях все держат скотину — он никогда не резал ни скотину, ни даже курицу: говорил, что навидался крови на войне…

В рамках мероприятия состоялась презентация первого выпуска «газеты в газете» «Питерские чуваши», выпущенного в печатном издании «Т?ван Ен». Работали этновыставка чувашской вышивки «Солдатский платок», выставки художников республики «Героями своими гордимся», был показан видеофильм «Сурский рубеж». А затем представлена литературно-музыкальная композиция «Душа Чувашии», в исполнении чувашских фольклорных ансамблей «Парне», «Кевер», «Юрату».

К СЛОВУ

Согласно информации Приволжского сельского поселения Мариинско-Посадского района, Василий Александрович Александров (1917–1990) в армию был призван еще в 1939 году, с начала Великой Отечественной — на фронте. Защищал город на Неве, был ранен. После демобилизации работал бригадиром Астакасинского отделения совхоза «Дружба». Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».