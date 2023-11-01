Благодаря Чувашии в Бердянском районе Запорожья установлена водонапорная башня

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Башня объемом 160 кубических метров обеспечит чистой питьевой водой более полутора тысяч жителей сел Андровка, Новотроицкое и Полоузовка. Но восстановление коммунальной инфраструктуры в подшефном регионе еще продолжается. Как сообщил руководитель Минстроя республики Михаил Коледа, помимо башни в селе Андровка подходит к завершению установка водонапорной башни в селе Осипенко.

Всего в 2023-2025 годах в Бердянском районе в рамках подшефной помощи планируется восстановить и ввести в эксплуатацию шесть объектов водоснабжения.

Напомним, что работы ведутся в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Чувашии и администрацией Бердянского района Запорожской области о шефской помощи.

Опубликовано: 3 ноября 2023 г.


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