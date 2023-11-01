Полковник Владислав Матузас прокомментировал сообщения о своей гибели

«Я, командир 1251 полка Владислав Матузас, сижу перед вами живой и здоровый.

Когда вам преподносят такие фейки, что одним ударом противник убивает по 120 человек — такого нет, не было и не будет, потому что у нас нормальные профессиональные ребята.

Да, без потерь, к сожалению, не обходится. Есть и погибшие, но не в таких количествах, как вам преподносят. Люди, подающие такую информацию, работают на украинскую разведку, они работают на Америку, на подрыв авторитета вооруженных сил», — подчеркнул Владислав Матузас.