В следующем году в Чувашию поступят 179 новых троллейбусов и автобусов

Чтобы ездить было комфортно и безопасно

В последнее воскресенье октября отмечался День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, а неделей ранее профессиональный праздник был у работников дорожного хозяйства. По такому случаю в зале торжеств Дома правительства Чувашии состоялось награждение лучших тружеников и той, и другой отрасли. Обе тесно связаны и не уступают друг другу в значимости. А потому на встрече с теми, кто знает дорожно-транспортную сферу изнутри, говорилось не только о достигнутых результатах, но и задачах на будущее…

Почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики» присвоено дорожному рабочему ООО «Воддорстрой» Анатолию Маркелову. Директор ООО «Научно-производственное предприятие «Согласие» Сергей Сабурин и слесарь по ремонту подвижного состава депо «Южное» Чувашского транспортного управления Владимир Спиридонов теперь — заслуженные работники транспорта Чувашии. Всего высоких наград удостоились четыре десятка специалистов.

Вручая награды и почетные грамоты, руководитель региона благодарил тружеников за верность своему делу, ведь оно самое что ни на есть важное. «Качественные дороги, безопасное движение — основа для экономического роста как страны, так и региона, а самое главное — обеспечение достойного уровня жизни наших граждан», — подчеркнул Олег Николаев. Транспортная и дорожная отрасли Чувашии, по его словам, непрерывно развиваются при федеральной и региональной поддержке, строятся и ремонтируются дороги, приобретаются новые троллейбусы и автобусы, обеспечивается комфортное дорожное движение.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Мы разработали фундаментальный документ — программу комплексного развития транспортной инфраструктуры. Благодаря этому документу смогли обновить парк общественного транспорта — сделали очень большой рывок благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации».

Напомним, в этом году в республике заработал Ситуационный центр управления интеллектуальной транспортной системой Чебоксарской агломерации, который должен серьезно повлиять на развитие транспортных сервисов республики. Идет работа по созданию единого пространства пассажирских перевозок в пределах столичной агломерации. Обновляется транспорт. В декабре в Чувашию должен поступить 21 троллейбус, а в планах республики на следующий год — закупить еще 132 троллейбуса. Так что в целом автопарк городского транспорта у нас «молодеет». Кроме этого, на дорогах Чувашии в 2024 году начнут перевозить пассажиров 47 новых автобусов, сообщал Олег Николаев ранее в своем телеграм-канале.

Поздравил транспортников и врио министра транспорта и дорожного хозяйства республики Максим Петров. Он отметил, что перед отраслью сегодня стоят первостепенные задачи: повышение качества обслуживания пассажиров и надежности грузовых перевозок, обновление подвижного состава, внедрение современных технологий в деятельность автотранспортных предприятий. Петров напомнил, что в 2024 году планируется открытие межмуниципального троллейбусного маршрута «Чебоксары — Новочебоксарск». Предполагается, что троллейбус № 62 будет курсировать от Чапаевского завода (Чебоксары) до остановки «Иваново» (Новочебоксарск) уже в январе 2024 года. На будущем маршруте планируют тестировать троллейбус КамАЗ с автономным ходом.

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Троллейбус — ретро, оплата — по тарифу

Пока городской транспорт обновляется, старые машины постепенно переходят в разряд музейных. Между прочим, легендарный троллейбус ЗиУ-5 скоро снова выйдет на маршрут в Чебоксарах, сообщает Минтранс Чувашии.

Напомним, это старейший представитель троллейбусного автопарка столицы республики. В настоящее время он появляется на городских дорогах исключительно по праздникам — например, на Новый год или на 9 Мая. А 7 ноября ретротранспорт заступит в рейс по случаю 59-летия со дня образования Чебоксарского троллейбусного управления, которое, как уже сообщала «СЧ», с этого года перешло под крыло Чувашского транспортного управления.

«Старейшина» городского пассажирского транспорта будет курсировать по маршруту № 1 от микрорайона «Университет» до проспекта Тракторостроителей с 7.57 до 16.19. За руль музейной машины вновь сядет почетный работник Чувашского транспортного управления Владимир Спиридонов, чей трудовой стаж составляет почти полвека.

Запланировать поездку можно, проследив за троллейбусом в приложении «Умный транспорт» или на сайте, где он обозначен как «Ретро 001», советуют в министерстве. Также ведомство сообщает, что 4, 5, 6 ноября все троллейбусные маршруты будут работать по воскресному графику. Горожане уже интересуются, не дорого ли обойдется поездка на ретротранспорте? В управлении отвечают, что стоимость проезда будет как в обычном троллейбусе.