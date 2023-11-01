Аграрии отмечают свой праздник

В муниципальных округах идут чествования аграриев в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По традиции в Чувашии этот праздник отмечается с полным завершением уборочных работ.

В Вурнарском округе торжество прошло в районном Доме культуры. В фойе были развернуты выставка предприятий перерабатывающей промышленности и выставка-конкурс территориальных отделов. Здесь царила особая атмосфера, где было место и красоте, и фантазии. Также прошла демонстрация старинного обычая чувашского осеннего праздника «Кĕр сăри».

С итогами уборочной ознакомил заместитель главы администрации округа — начальник отдела сельского хозяйства и экологии Вячеслав Горбунов. Собрано 63,5 тыс. тонн зерна против 61 тыс. тонн в прошлом году при средней урожайности 34,6 центнера с гектара против прошлогодних 32,4 центнера. Увеличилось поголовье КРС, в том числе дойного стада. В хозяйствах округа проводится целенаправленная работа по обновлению технического парка — увеличены закупки техники до 177 млн рублей.

Собравшихся поздравил депутат Госсовета республики Владимир Свешников. А глава округа Андрей Тихонов подчеркнул, что сельское хозяйство является одним из основных секторов экономики округа. Далее состоялось вручение наград труженикам села.

Праздничная атмосфера царила и в центральном Доме культуры Урмарского округа. Здесь также были развернуты большая выставка поделок сельских умельцев и презентация даров осени. С докладом об итогах развития АПК выступил и.о. заместителя главы администрации округа Василий Адюков. Собран высокий урожай зерна — выход с каждого гектара составил в среднем более 32 центнеров. Собрано более 8 тыс. тонн картофеля. В округе действует хмелеводческое предприятие ООО «Агро Ресурсы». Шишки собраны на площади 36 гектаров при средней урожайности 13,1 центнера. Хозяйство с каждым годом увеличивает площади под хмельниками. Собравшимся была предложена яркая концертная программа.

Чествовали передовиков и в Ибресинском округе.