Протрезвел, но брата не вернешь

Выяснение отношений не всегда приводит к мирному исходу. И даже между близкими родственниками личный конфликт может обернуться непоправимой трагедией.

Так, житель села Кармалы Янтиковского муниципального округа был осужден за убийство брата. Следствие установило, что летом этого года, будучи пьяным, он поссорился с братом. Дошло до того, что мужчина взялся за нож и в порыве гнева нанес близкому родственнику несколько ударов в бедро. Раны оказались опасными и от сильной кровопотери брат скончался.

Приговором суда братоубийце назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу.