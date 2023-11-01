Педагоги республики вспоминают об участии в Форуме классных руководителей в Москве

Чувашский флаг на Красной площади и энергия для учителя

Интерес к профессии и огромная любовь к детям. Именно это объединяет двух педагогов из Чувашии — учителя начальных классов Ольгу Андрееву из канашской школы № 10 и преподавателя русского языка и литературы Наталью Барган из Чебоксарского профессионального колледжа имени Н.В. Никольского.

Не так давно они вернулись с III Форума классных руководителей (ФКР) в Москве, воодушевленные опытом коллег и готовые применить на практике все то, что взяли на заметку. Главный учительский форум собрал больше 3 тысяч педагогов из 89 регионов страны, в том числе и делегацию от Чувашии из 23 человек.

Мастер-классы, панельные дискуссии и общение с коллегами — вот чем запомнились эти дни участникам. Изюминкой форума стал грандиозный концерт в Кремлевском дворце, на котором выступили Лев Лещенко, Елена Ваенга, Александр Олешко, группа Dabro и многие другие звезды. А главная учительская звезда, министр просвещения Сергей Кравцов, спел песню «С чего начинается Родина».

Почему же стоит стремиться попасть на Форум классных руководителей, по мнению наших педагогов? Ольга Николаевна и Наталья Игоревна рассказали свои истории.

Ольга Николаевна и ее третьеклашки

«Не очень люблю участвовать в конкурсах, но раз в школе дали задание — выполнила его как ответственный человек», — начинает рассказ Ольга Андреева. После регистрации нужно было пройти тестирование на знание «Разговоров о важном» и основ педагогики, пройти испытания тренажером классного руководителя, а затем — снять видеовизитку.

Встала у стены, вспоминает она, и просто рассказала о себе. Без всякого монтажа, но от души. Жюри, пожалуй, подкупили честность и рассказ о внеклассной работе канашского учителя: вместе с классом она собирает «добрые крышечки» (в рамках всероссийского благотворительного проекта) и макулатуру, деньги от сдачи которой ее любимые третьеклашки тратят, к примеру, на подарки родителям. А перед прошедшим новым годом вырученные средства были отправлены в помощь бойцам СВО.

Идеи…

Еще до форума удалось пообщаться в общем чате с коллегами из других регионов — рассказать о своих проектах и взять на вооружение чужие. Например, канашская учительница подумывает приклеить на пол в классе или коридоре старые добрые классики для разминки на переменках и уже организовала акцию «Продлеваем лето» — на память о прошедших каникулах ее воспитанники написали сочинения и приготовили фотографии, упаковав это все в один классный чемодан. Раз в неделю из него достают одну работу и зачитывают вслух. Дети ждут своей очереди, чтобы поделиться воспоминаниями. Содержимого чемодана хватит до Нового года!

…И трудности

А вот о трудностях говорили уже на самом форуме. Министру просвещения Сергею Кравцову педагоги задавали вопросы о содержании федерального образовательного стандарта и о работе конструктора рабочих программ.

Педагогам со всей страны демонстрировали Вышитую карту России, что, по словам Ольги Андреевой, заставило испытать особую гордость за родную Чувашию, где родилась идея такой карты. На форум участники везли матрешку-чувашку и вязаные квадратики, из которых смастерили одно общее «классное одеяло», а обратно — сувениры, которые подарили друг другу (наша канашская учительница особенно оценила большую матрешку-пряник от коллег из Подмосковья). И еще педагоги привезли домой необыкновенный задор для дальнейшей работы. «С возрастом начинаешь тратить много энергии и нужно как-то ее восполнять. Меня форум наполнил! Было мощно, масштабно и в то же время тепло», — отмечает педагог и рассказывает, что уже делится опытом с коллегами в своей школе.

Студенты — тоже дети

Проект «Папарацци НПТ» Новочебоксарского политехнического техникума стал той неслучайной случайностью, благодаря которой Наталья Барган попала на Форум классных руководителей. В своей визитке она рассказала о том, как вместе со студентами они освещали в соцсетях занятия в техникуме. Каждый «папарацци» получил по такому случаю право войти в любую аудиторию — понаблюдать за работой и сделать несколько кадров.

Сегодня педагог работает в Чебоксарском профессиональном колледже имени Н.В. Никольского и снова не ограничивается только преподаванием, да и пары старается проводить нестандартно. Например, пригодилась полученная на форуме в Москве идея тюменского коллеги о парах, на которых моделируется производственная ситуация — назначаются руководитель, подчиненные и ставится задача, которую «рабочему коллективу» нужно решить.

ЕКАТЕРИНА ПАЙГИЛЬДИНА,

участник II и III форумов классных руководителей: «Форум классных руководителей кто-то воспринимает как яркую молнию в небе раз в году. Кто-то — как ускользающий метеорит. Для меня же, как и для огромного количества вдохновленных педагогов по всей стране, ФКР — это путеводная звезда. Та, которая ведет тебя и зимой, и летом, и в шторм, и в бурю. Со всеми замечательными участниками форума, которые были со мной и онлайн, и офлайн, мы можем воплотить в жизнь самые интересные активности, поддерживать связь и вдохновлять друг друга».

Также Наталья Игоревна заинтересовалась на Форуме классных руководителей стендами института воспитания и лекцией о предстоящем Фестивале молодежи. «Если хоть один наш студент попадет на такое крупное событие, это будет колоссальная мотивация для остальных!», — говорит преподаватель, рассказывая о своей цели не только научить предмету, но и сформировать активную жизненную позицию.

ФКР подарил и встречу со звездами. Приятно удивил Владимир Соловьев, такой далекий, когда выступал по телевизору, и такой близкий, когда говорил на форуме учителям об их учениках, защищающих страну на СВО — в полной тишине, до мурашек впечатляюще.

Фотография на память

«Конечно, мы взяли с собой чувашский флаг и с гордостью растянули его на Красной площади для фотографирования!», — рассказывает педагог и вспоминает о многочисленных знакомствах с коллегами и педагогических дискуссиях-обсуждениях.

«Обязательно буду еще пробовать! — говорит Наталья Игоревна о будущих форумах. — Как и с прошлой поездки в центр знаний «Машук», с ФКР я вернулась совершенно обновленная и готовая свернуть горы! Тем более, что педагоги форума оказались мне очень близки по духу. Мы общаемся и дальше, следим за успехами друг друга, комментируем в соцсетях…»