Козловская райбольница задолжала за лекарства более 200 тысяч рублей

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По требованию прокуратуры Козловского округа погашена задолженность перед организацией, поставившей в больницу лекарства и медицинские изделия.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в течение этого года Козловской центральной районной больницей заключен ряд контрактов с предприятием «Фармация» на оказание услуг по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Несмотря на надлежащее и своевременное выполнение предусмотренного объема поставок и приемку их заказчиком, больницей в установленный контрактом срок полученные товары не оплачены. В результате чего образовалась задолженность более 200 тысяч рублей.

Прокуратура округа внесла в адрес главного врача медицинской организации представление с требованием погасить образовавшуюся задолженность. После прокурорского вмешательства задолженность перед поставщиком погашена в полном объеме.

Опубликовано: 2 ноября 2023 г.


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