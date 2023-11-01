Козловская райбольница задолжала за лекарства более 200 тысяч рублей

По требованию прокуратуры Козловского округа погашена задолженность перед организацией, поставившей в больницу лекарства и медицинские изделия.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в течение этого года Козловской центральной районной больницей заключен ряд контрактов с предприятием «Фармация» на оказание услуг по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Несмотря на надлежащее и своевременное выполнение предусмотренного объема поставок и приемку их заказчиком, больницей в установленный контрактом срок полученные товары не оплачены. В результате чего образовалась задолженность более 200 тысяч рублей.

Прокуратура округа внесла в адрес главного врача медицинской организации представление с требованием погасить образовавшуюся задолженность. После прокурорского вмешательства задолженность перед поставщиком погашена в полном объеме.