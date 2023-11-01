Прокуратура выявила нарушения в Шомиковском доме-интернате

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Нарушения санитарных и иных норм выявила прокуратура Моргаушского района в ходе проверки Шомиковского дома-интерната Моргаушского округа.
Проверка показала, что в кухонных помещениях для обработки продуктов питания хранился уборочный инвентарь, а также чистящие средства. А в морозильных камерах отсутствовали измерители температуры. Вдобавок к этому в оконных проемах имелись щели, не защищенные москитными сетками от насекомых, не соблюдалась периодичность проверки проб воды.
Кроме того, при въезде на парковке отсутствовали выделенные места для машин, управляемых инвалидами и автомобилей, перевозящих инвалидов, что затрудняет доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья к социальному объекту.
Как сообщили в прокуратуре республики, по результатам проверки прокуратурой района решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении ответственных должностных лиц дома-интерната. В адрес руководителя интерната будет внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений.

Опубликовано: 2 ноября 2023 г.


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