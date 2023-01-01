В школе № 65 — шахматное королевство

На базе средней школы № 65 в микрорайоне «Новый город» столицы Чувашии открылся региональный ресурсный центр по шахматному образованию.

Он создан благодаря подписанному в прошлом году в рамках Суперфиналов чемпионатов России по шахматам четырехстороннему договору между Федерацией шахмат России, Федерацией шахмат Чувашии, ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и школой №65. За это время команда школы во главе с директором Наталией Масловой разработала проект центра, защитила его перед ФШР и Фондом Тимченко и реализовала, сообщает Минспорта Чувашии.

В ресурсном центре будут обучаться и проходить стажировку студенты педагогического направления, повышать квалификацию педагоги со всей республики, а еще здесь будут проводиться турниры для школьников, студентов и педагогов.