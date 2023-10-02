Парламент республики отмечает свой 85-летний юбилей

От верховного до государственного

26 июля 1938 года состоялось первое заседание Верховного Совета ЧАССР.

В первый состав законодательного органа вошли 29 рабочих, 41 колхозник, 26 служащих и представителей интеллигенции. В числе депутатов были и передовики производства, удостоенные звания Героя Социалистического Труда, а также награжденные орденами и медалями Советского Союза.

Первым председателем Президиума Верховного Совета Чувашской АССР была избрана Зоя Андреева, ранее работавшая сельской учительницей, а затем в парторганах. Ее последователь — Дмитрий Митьков. В 1959–1967 годах высшим законодательным органом республики руководил Тимофей Ахазов. С 1967 по 1985 год Верховный Совет возглавлял Семен Ислюков. Затем этот важный пост доверили Александру Петрову. В 1988 году его сменил Анатолий Леонтьев. Последним руководителем парламента советской эпохи стал Эдуард Кубарев.

В 1994 году создается Государственный Совет Чувашской Республики. Председателем первого созыва стал Валентин Шурчанов. Во втором созыве вначале был избран Лев Кураков, а в 2001 году — Михаил Михайловский. Председателем пятого созыва работал Юрий Попов. Шестым созывом руководили Валерий Филимонов и Альбина Егорова. Сегодня председатель Госсовета — Леонид Черкесов.

В рамках юбилейных мероприятий 27 октября пройдет научно-практическая конференция на тему «Законодательная власть в Чувашии: этапы становления и ее развитие в условиях конституционной реформы публичной власти». Она состоится в зале ученого совета Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова.

У каждого депутата есть знаковые события, которые они считают наиболее важными в своей парламентской биографии. Некоторых парламентариев мы попросили поделиться своими воспоминаниями.

ЮРИЙ КИСЛОВ,

депутат Верховного Совета ЧАССР двенадцатого созыва:

— Как депутат я горжусь своей причастностью к утверждению государственных символов новой Чувашии — герба, флага и, безусловно, Конституции республики. Было это в начале 1990-х годов, когда парламентская деятельность буквально бурлила. Ломались копья над эскизами этих символов, ведь в парламенте тогда насчитывалось более двухсот депутатов. Ну а позже была рутинная законотворческая работа, требовавшая кропотливости, выдержки, подчас — принципиальности. Мне довелось участвовать в разработке многих важных для экономики региона законотворческих проектов, чем также, конечно, горжусь. Ведь они сыграли свою роль в социально-экономическом развитии республики.

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВ,

член Президиума Верховного Совета ЧАССР десятого и одиннадцатого созывов, народный артист СССР:

— В пору моей депутатской деятельности я был одним из самых молодых членов президиума парламента. И, наверное, неплохо справлялся с этой миссией, если избирали меня в президиум дважды… А своим депутатским опытом я был обязан во многом своему руководителю Семену Матвеевичу Ислюкову, бывшему тогда председателем. Этот человек произвел на меня неизгладимое впечатление. По роду основной деятельности для меня наиболее важными были вопросы искусства, культуры. И, конечно, сохранения и развития родного языка, образования. Я нередко выступал на сессиях на эти темы, что находило широкое понимание среди и депутатов, и моих коллег по цеху искусства. Нынешним парламентариям хотелось бы пожелать не зацикливаться только на текущих проблемах, а смотреть также в будущее республики.

АТНЕР ХУЗАНГАЙ,

председатель Комиссии Верховного Совета ЧАССР двенадцатого созыва по культуре, развитию языка и межнациональных отношений:

— Для меня имеет особое значение, что, будучи депутатом Верховного Совета, я участвовал в разработке и принятии важных для республики законов. Один из них — Закон «О языках в Чувашской Республике». Это был первый закон, который мы, депутаты двенадцатого созыва, приняли тогда. Это было в октябре 1990 года. Мы исходили из того, что, чтобы чувашский язык был жив, нужна чувашеязычная среда. Что для того, чтобы нормально жить и зарабатывать в Чувашии, нужно знать два языка — русский и чувашский. Конечно, при обсуждении этого закона было много споров, дискуссий, но, в конце концов, он был принят.

Вячеслав Иванов, Игорь Васильев