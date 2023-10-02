Когда сами жители активны, проблемы решаются быстрее

Гараж обустроен, очередь за водопроводом

Инициативное бюджетирование помогает селянам решить разные вопросы — отремонтировать дорогу или мост, обновить памятник защитникам Отечества, облагородить родник или обустроить пожарный водоем. Жители Березовского поселения Ибресинского округа решили направить «народные деньги» на ремонт отапливаемого гаража для пожарной машины.

Как говорят в администрации округа, в окрестных селах и деревнях наверное нет такой семьи, которая бы не приняла участие в ремонте столь важного на селе объекта. В благое дело вложились не только местные жители, но и окружной депутат Геннадий Хураськин. Общими силами селян и благодаря помощи республики гараж привели в порядок, сумма работ составила порядка 610 тысяч рублей.

Особую благодарность за участие в проекте администрация округа и Березовский территориальный отдел (ТО) выразили молодежи: Ивану Балденкову, Дмитрию Тимофееву, Алексею Федорову, Сергею Иванову, которые перекрыли крышу гаража, с обшивкой помог Федор Филиппов, с установкой кровельных стропил — Владимир Егоров. Мастер на все руки Владимир Терентьев смастерил надежные ворота. В обшивке стен гаража не было равных Алексею Федорову. Монтаж электропроводки внутреннего освещения выполнил Вячеслав Васильев. Посильную помощь с транспортом оказали Дмитрий Яковлев, Руслан Иванов и Андрей Трошкин. Трудились на объекте также Николай Вахатов, Илья Максимов и Евгений Иванов, помогали и многие другие. Местные жители и работники администрации ТО организовали уборку помещения и субботник на прилегающей к гаражу территории.

Также дружно намерены березовцы решать и другие насущные дела. На недавней прямой линии с главой администрации Ибресинского муниципального округа Игорем Семеновым, которая была организована при поддержке Центра управления регионом, жители Березовки подняли вопрос о ремонте наружного водопровода по улицам Молодежная и Школьная.

«Планируется решить вопрос с помощью инициативного бюджетирования, и мы уже говорили об этом с гражданами. Но вся загвоздка в том, что на территории поселка проходит республиканская дорога и, чтобы провести под ней водопровод, придется делать «прокол» трассы. Поэтому сейчас мы собираем документы на согласование проекта с Чувашупрдором. Конечно, надо будет подготовить хорошую смету, чтобы потом во время работ не возникли неприятные «сюрпризы», — разъяснил ситуацию Игорь Семенов.

Кстати, в Ибресинском муниципальном округе в этом году выполнено уже 53 инициативных проекта — в два раза больше, чем в прошлом году. По словам главы администрации округа, увеличиваются и суммы, направляемые на реализацию инициатив: нынче это порядка 40 млн рублей. «Люди видят, как улучшаются территории, чувствуют поддержку односельчан и республики, поэтому и дальше хотят участвовать в проектах», — уверен Игорь Семенов.

К СЛОВУ

Как уже сообщала «СЧ», в Минсельхозе республики стартовала заявочная кампания по инициативным проектам на 2024 год. Ибресинский округ, например, планирует подать более полусотни заявок, 32 из них подготовил поселок Ибреси.