Опять ЧП! К счастью, по сценарию

В Чувашии завершаются командно-штабные учения. Напомним, масштабная проверка действий органов управления, спасателей и других служб жизнеобеспечения при угрозе ЧС стартовала в республике 17 октября.

В Чебоксарах уже боролись с условным пожаром в театре, отрабатывали действия при взрыве газа в многоэтажке, в Новочебоксарске по замыслу учений ликвидировали последствия крупного ДТП и розлива жидкого хлора. Учебную спасательную операцию провел и Вурнарский округ, где по легенде на химпредприятии произошел взрыв и частично обрушился цех, а в одном из населенных пунктов якобы обнаружилась вспышка опасной инфекции животных. В программе финишных испытаний — тренировочная эвакуация ценностей из Чувашского государственного художественного музея, а также проверка готовности систем гражданской обороны

к переходу на военное время. Подробности — в ближайших номерах «СЧ».