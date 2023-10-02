Опять ЧП! К счастью, по сценарию

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашии завершаются командно-штабные учения. Напомним, масштабная проверка действий органов управления, спасателей и других служб жизнеобеспечения при угрозе ЧС стартовала в республике 17 октября.
В Чебоксарах уже боролись с условным пожаром в театре, отрабатывали действия при взрыве газа в многоэтажке, в Новочебоксарске по замыслу учений ликвидировали последствия крупного ДТП и розлива жидкого хлора. Учебную спасательную операцию провел и Вурнарский округ, где по легенде на химпредприятии произошел взрыв и частично обрушился цех, а в одном из населенных пунктов якобы обнаружилась вспышка опасной инфекции животных. В программе финишных испытаний — тренировочная эвакуация ценностей из Чувашского государственного художественного музея, а также проверка готовности систем гражданской обороны
к переходу на военное время. Подробности — в ближайших номерах «СЧ».

Опубликовано: 19 октября 2023 г.


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