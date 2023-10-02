Для ветеранов спорт — норма жизни

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Благодарственное письмо в адрес Главы Чувашии Олега Николаева прислал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. В нем отмечено успешное выступление сборной команды Чувашии в финале VIII Спартакиады пенсионеров России.
Как уже сообщала «СЧ», в соревнованиях, состоявшихся в Северной столице, участвовало более 700 ветеранов спорта из 77 регионов страны, включая Донецкую Народную Республику, приехали на Спартакиаду, организованную Союзом пенсионеров России и Минспорта страны, и представители Беларуси, Казахстана, Финляндии. Турнир прошел в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
В своем письме Валерий Рязанский отметил, что в условиях сильнейшей конкуренции команда нашей республики показала хорошую физическую подготовку и достойную уважения волю к победе. Он также поблагодарил Олега Николаева за активную поддержку людей серебряного возраста в их стремлении заниматься физкультурой и спортом, а также за содействие работе регионального отделения Союза пенсионеров России по Чувашии. «Надеюсь, что наше сотрудничество будет и дальше развиваться в интересах людей старшего поколения», — заключил Валерий Рязанский.

Опубликовано: 19 октября 2023 г.


Читайте также:

Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев и Алёна Аршинова обсудили реализацию нацпроекта "Образование"
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
Олег Николаев провел первое заседание правительства республики в обновленном составе
В правительстве Чувашии назначены кураторы нацпроектов
Строительство Центра хоккея в Чебоксарах близится к завершению
На реконструкцию новочебоксарской спортшколы выделено 132 млн рублей
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.