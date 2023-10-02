Жители поселка в Ибресинском округе приняли участие в ремонте плотины

Благодаря инициативному бюджетированию отремонтирована плотина на реке Тарнвар в Кировском сельском поселении Ибресинского муниципального округа.

Плотину прорвало после весеннего паводка. Уже тогда местные жители и администрация сельского поселения приняли решение о ремонте. В сентябре гидротехническое сооружение обновили.

Люди поддержали проект стоимостью 372,2 тыс. рублей, из которых 74,5 тыс. собрали сами. Ремонтом занималось ООО «Транспортник», помогали в работах и неравнодушные жители поселка Тарнвар. Под руководством Олега Сидорова и Руслана Ерилеева они приняли активное участие в ремонте, уложили водопропускную трубу и укрепили земляной вал плотины.