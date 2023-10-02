Жители поселка в Ибресинском округе приняли участие в ремонте плотины

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Воду забрал паводок, а вернули люди. Местные активисты подключились к ремонту плотины. Фото cap.ru

Благодаря инициативному бюджетированию отремонтирована плотина на реке Тарнвар в Кировском сельском поселении Ибресинского муниципального округа.
Плотину прорвало после весеннего паводка. Уже тогда местные жители и администрация сельского поселения приняли решение о ремонте. В сентябре гидротехническое сооружение обновили.

Люди поддержали проект стоимостью 372,2 тыс. рублей, из которых 74,5 тыс. собрали сами. Ремонтом занималось ООО «Транспортник», помогали в работах и неравнодушные жители поселка Тарнвар. Под руководством Олега Сидорова и Руслана Ерилеева они приняли активное участие в ремонте, уложили водопропускную трубу и укрепили земляной вал плотины.

Опубликовано: 17 октября 2023 г.


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