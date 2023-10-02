Точки притяжения для путешественников

На необъятных просторах нашей страны много удивительных мест, отмеченных уникальной природой, событиями нашей богатой истории, ярким местным колоритом. Внутренний туризм в России набирает обороты. По прогнозам, турпоток в этом году может достичь 72 млн человек. Сколько из них посетят Чувашию и что сделать, чтобы привлечь путешественников? В Чебоксарах обсудили стратегию развития отрасли до 2035 года.

Холл ТЮЗа имени М. Сеспеля, казалось, вместил в себя всю Чувашию. На экране мелькали красивые пейзажи столицы, картины, рассказывающие о национальных традициях и ремеслах, цифры, свидетельствующие о современных достижениях. Здесь за столами собрались представители муниципалитетов и профильных ведомств. Участников стратегической сессии приветствовал вице-премьер — министр экономического развития республики Дмитрий Краснов. Плодотворной работы пожелала всем депутат Госдумы РФ Алла Салаева.

Наработки по стратегии развития туризма в Чувашии до 2035 года представили специалисты Российского госуниверситета туризма и сервиса (РГУТИС). На сессии предстояло отработать детали — учесть предложения муниципалитетов, чтобы получился полный рабочий документ на перспективу, синхронизировать проекты с существующими госпрограммами, чтобы привлечь финансирование.

Алла Салаева, депутат Госдумы РФ,

член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры: «Туризм — это инвестиции. Инвестиции в развитие региона, и это, с точки зрения государственного управления, мы считаем приоритетным направлением. Президент и Правительство нашей страны дают четкие установки на то, что сейчас самое время посмотреть на себя со стороны, изнутри. Нам есть что предложить туристам, а через это мы сможем дать толчок своей экономике».

О мерах федеральной поддержки подробно рассказала ведущий научный сотрудник РГУТИС Татьяна Оконникова. Она перечислила более десятка госпрограмм, в которые можно вписать туристические задумки. Скажем, в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» — помочь малому бизнесу, так или иначе связанному с отраслью. А по «Доступной среде» — создать условия для путешественников с ограниченными возможностями здоровья. Федеральный проект «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» позволит получить льготы и инвестиции на строительство кампусов, которые пригодятся и для молодежного туризма. Точкой притяжения вполне может стать что-то необычное. Например, в глубинке есть энтузиаст, создавший свой оригинальный театр — здесь может оказаться кстати госпрограмма по развитию культуры. К туризму при желании и правильном подходе можно привязать даже рыбоводство — в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Директор Высшей школы бизнеса, менеджмента и права РГУТИС Марина Виноградова представила на сессии результаты аналитики. На экране высветились диаграммы. И по цифрам сложился образ среднестатистического туриста. Ему от 35 до 44 лет, в путешествие он отправляется примерно раз в год, готов задержаться в Чувашии на один-два дня и потратить от одной до нескольких тысяч рублей. Скорее всего это будет житель Москвы (Подмосковья), Санкт-Петербурга, Башкирии, Марий Эл, Татарстана, Нижегородчины, Самарской или Ульяновской областей. Среди туристов примерно равное количество мужчин и женщин, что неудивительно — в поездки чаще отправляются семьей. А вот число путешественников с детьми снизилось. И да, около трети туристов в прошлом году выбрали для поездки личный автомобиль.

Судя по отзывам в интернете, отношение туристов к Чувашии и ее столице позитивное. Благожелательными эпитетами отмечены гостиницы, предприятия общепита, санатории, достопримечательности. А применительно к городу Чебоксары чаще всего звучали слова «красивый» и «чистый».

Обсуждая статистику, Дмитрий Краснов отметил, что хорошо бы отделить от туристических потоков трудовую миграцию. Многие жители Чувашии ездят на заработки. Студенты иногородних вузов возвращаются домой на каникулы. «Сделаем корреляцию с учетом дополнительных источников», — согласился директор Федерального ресурсного центра подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства Евгений Родионов.

Нашему региону нужно становиться более узнаваемым и комфортным, чтобы люди задерживались здесь и хотели вернуться еще раз. Специалисты, работающие над стратегией развития туризма, рассматривали Чувашию как самостоятельное направление для путешествий. «Отдельная дестинация — это не цель, — возразила Алла Салаева. — Мы хотим влиться в межрегиональное поле». Важен не столько туристический бренд, сколько единый, уникальный и запоминающийся, образ Чувашии.

«У нас в процессе работы сформировался образ — уютная Чувашия», — заметил Евгений Родионов. Информационное поле о туристических возможностях республики, вне сомнения, должно становиться шире. И для этого нужен сформированный имидж региона, его продвижение на российских и зарубежных рынках, а также высокое качество туруслуг.

В ходе работы выделены пять приоритетных территорий со своими видами туризма — «Чебоксарская», «Сурская», «Алатырская», «Канашская» и «Батыревская». В каждой — множество достопримечательностей. Однако представители муниципалитетов существенно расширили их перечень.

К примеру, в зоне «Чебоксарская» местные специалисты рекомендовали обозначить наш «маленький Китай» — музей «Бичурин и современность». А в Мариинском Посаде учесть планы по созданию исторического центра (шесть кварталов со старинными зданиями). В Ядрине, на приоритетной территории «Сурская», посоветовали включить в список значимых мест дом-музей знаменитого артиста Н. Мордвинова, а также не забыть про известного языковеда Н. Ашмарина и купцов Таланцевых. В «Алатырскую» зону добавить Духов монастырь на Суре, музей кораблестроителя А. Крылова в Порецком, а из событийных мероприятий — фестиваль народного творчества «Звучи, российская глубинка!». В «Батыревской» в проекте — этнодеревня и музей хлеба, в «Канашской» — музей железной дороги… И это только часть идей. А их была масса — проложить пешеходные тропы, обустроить волжские острова, рассмотреть как туристические объекты рыбные и охотничьи угодья. Вспомнили даже про водонапорные башни начала прошлого века и заброшенную водяную мельницу, которую можно восстановить.

«Важно понимать, какие точки притяжения есть в каждом муниципалитете и как их развивать. Ведь туризм — это не просто эмоции, а реальный сектор экономики, который позволит продвигать муниципальные округа республики и Чувашию в целом», — подчеркнула депутат Госдумы Алла Салаева. Результаты этой масштабной работы планируется представить 1 декабря, в День региона на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.