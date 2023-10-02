«Спасибо за ваш благородный труд!..»

Накануне профессионального праздника в Москве состоялось вручение лучшим педагогам страны премий Правительства России в области образования. Среди удостоенных этой высокой награды два педагога из Чувашии — Нина Чернова и Людмила Николаева.

«Уже по доброй традиции встречаемся в преддверии замечательного праздника — Дня учителя. Он близок не только самим педагогам, но и их ученикам, студентам. Каждый год 5 октября мы с особой благодарностью и уважением вспоминаем о своих наставниках, которые на протяжении многих лет делились с нами знаниями, жизненным опытом, душевной теплотой. Позвольте сердечно поздравить вас и всех преподавателей нашей страны, выразить чувства искренней признательности за ваш благородный труд», — сказал на торжественной церемонии председатель Кабинета министров России Михаил Мишустин.

Премьер напомнил — чтобы отдать должное людям, посвятившим себя такому нужному делу, укрепить его престиж и общественную значимость, Президент России объявил этот год Годом педагога и наставника, подчеркнув, что учитель, преподаватель прямо участвует в строительстве будущего страны.

«Наши педагоги, авторы учебного материала по чувашскому языку — лауреаты премии Правительства 2023 года в области образования, — написал на своей страничке в Телеграм Глава Чувашии Олег Николаев. — Доцент кафедры Чувашского республиканского института образования Нина Николаевна Чернова и учитель начальных классов школы «Мозаика» Людмила Васильевна Николаева получили награду из рук премьер-министра России Михаила Владимировича Мишустина».

Учебные пособия «Чaваш чeлхи» включены в федеральный перечень учебников и состоят из четырех отдельных книг для каждого класса начальной школы, напомнил Глава республики. Их особенность в том, что изучение законов и правил грамматики чувашского языка построено на сравнении их с законами русского языка.

Эти учебники содержат необходимый материал, обеспечивающий усвоение и закрепление правил грамматики, обогащение словаря, развитие всех видов речевой деятельности учащихся на чувашском языке. Дети учатся по ним не только в Чувашии, но и в других регионах с компактным проживанием населения чувашской национальности — например, в Ульяновской и Саратовской областях, Татарстане, Башкортостане, Марий Эл, а также в регионах Сибири.

«Благодарю Нину Николаевну и Людмилу Васильевну за работу и поздравляю с заслуженным успехом!» — закончил свое сообщение Олег Николаев.

СПРАВКА «СЧ»

Постановлением Правительства России в 2013 году были учреждены 10 ежегодных премий в области образования. Они присуждаются отдельным лауреатам или авторским коллективам (до 5 человек) по решению Правительства на основании предложений Межведомственного совета по присуждению премий Правительства в области образования. Сумма премий составляет до 2 млн рублей. В 2023 году лауреатами премии стали 33 человека.

В своей речи премьер-министр России подчеркнул, что наша молодежь стала чаще выбирать педагогические специальности. Конечно, в этом большая заслуга педагогов, в том числе Нины Черновой и Людмилы Николаевой.