Женщину-водителя признали виновной в ДТП с пьяным мотоциклистом

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Был пьян, но не виновен

В Чебоксарах вынесен приговор по факту смертельного ДТП с мотоциклистом.
В мае этого года автомобилистка на «Фольксвагене Поло», выезжая со второстепенной дороге, не уступила дорогу движущемуся по главной мотоциклу. От полученных в результате ДТП травм, водитель мотоцикла скончался. И хоть мотоциклист был пьян и не имел прав, женщину признали виновной в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Суд учел, что у виновницы аварии несовершеннолетние дети, положительные характеристики, а также противоправность поведения самого потерпевшего, и приговорил ее к году лишения свободы условно и лишению прав на два года.

Опубликовано: 5 октября 2023 г.


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