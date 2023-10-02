Женщину-водителя признали виновной в ДТП с пьяным мотоциклистом

Был пьян, но не виновен

В Чебоксарах вынесен приговор по факту смертельного ДТП с мотоциклистом.

В мае этого года автомобилистка на «Фольксвагене Поло», выезжая со второстепенной дороге, не уступила дорогу движущемуся по главной мотоциклу. От полученных в результате ДТП травм, водитель мотоцикла скончался. И хоть мотоциклист был пьян и не имел прав, женщину признали виновной в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Суд учел, что у виновницы аварии несовершеннолетние дети, положительные характеристики, а также противоправность поведения самого потерпевшего, и приговорил ее к году лишения свободы условно и лишению прав на два года.