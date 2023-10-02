Пожарные эвакуировали из горящей пятиэтажки 13 человек

Тринадцать человек спасли сотрудники МЧС России вчера во время пожара, вспыхнувшего рано утром в чебоксарской пятиэтажке на проспекте Ивана Яковлева. Огонь охватил общий коридор второго этажа многоквартирного дома.

В тушении были задействованы шесть единиц пожарной техники. Из задымленного подъезда при помощи спасательных устройств — шлем-масок с подачей воздуха — огнеборцы вывели пять жильцов — трех взрослых и двух детей. Еще восемь человек, в том числе двоих несовершеннолетних, эвакуировали с верхних этажей по выдвижной автолестнице. Пожар ликвидирован спустя час, пострадавших в результате ЧП нет, сообщили в МЧС Чувашской Республики.