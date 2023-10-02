Одаренным школьникам дали возможность открыть республику с новой стороны

Туристами по родной Чувашии

Начиная с прошлого года Чувашия участвует в пилотном проекте по повышению доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста. Талантливые ребята 5-9 классов, проявившие себя в учебе, спорте или искусстве и подтвердившие свои достижения на специальной онлайн-платформе, смогли отправиться в путешествие по самым интересным местам республики, выбрав одно из одиннадцати направлений: «Этническая Чувашия», «Многоликая Чувашия», «Чувашия: от края до края», «Каникулы не строгого режима», «Патриотическая Чувашия», «Увлекательное путешествие по волжским городам Чувашии» и другие. Маршрут и дату юные жители республики вместе с родителями определяли самостоятельно.

Пять прошедших отбор туроператоров, участвовавших в реализации проекта под строгим контролем Минэкономики, постарались разработать максимально увлекательную для детей программу поездки. К примеру, тур «Постичь, что создано веками» начался уже в автобусе. По дороге в самые дальние населенные пункты Чувашии — Порецкое и Алатырь — школьники получили задание снять свой видеоролик о поездке. Правила съемки и монтажа объяснили опытные специалисты по работе с медиаресурсами из Москвы.

По словам представителя туристической компании «Ровер», программа тура была создана специально для этой возрастной категории, совместно с работниками алатырского краеведческого музея и служителями знаменитого на всю Россию Свято-Троицкого мужского монастыря. Ребята смогли заглянуть туда, куда обычным туристам вход заказан, включая уникальные мастерские обители, ее библиотеку со старинными книгами. Даже во время обеда в кафе с настоящим русским самоваром юным путешественникам рассказывали о быте наших предков, какие блюда, в какой последовательности и как подавались.

Чтобы еще больше сплотить участников тура из разных концов республики, их разделили на четыре подгруппы, каждая из которых получила свое задание, связанное с именами известных личностей — уроженцами Алатыря: летчицы Зои Парфеновой, конструктора-оружейника Алексея Судаева, кораблестроителя Алексея Крылова, купцов и меценатов Поповых, а также с историей этого удивительного города-крепости. Оценить получившиеся видеоработы, обсудить их с новыми друзьями и специалистами ребята смогли на творческом вечере в комфортабельной гостинице, где завершилась эта яркая, незабываемая поездка.

Не меньше детей-туристов довольны взрослые: «Так здорово все продумали, организовали и сделали. Я не ожидала, что все так интересно пройдет…», «Все шикарно: экскурсии, сопровождение, питание, культурная программа и самое главное — настроение сына», «Эмоции деток бесценны! С искренней благодарностью!» — вот лишь несколько высказываний родителей, для которых, к слову, это необыкновенное путешествие не стоило ни копейки.

В этом году в проекте смогли принять участие пять тысяч учащихся с пятого по девятый класс за счет средств федерального бюджета, и две с половиной тысячи младшеклассников и старшеклассников — благодаря республиканскому финансированию при поддержке Главы региона. В следующем году в правительстве региона рассчитывают еще больше расширить количество участников программы, которая не только знакомит подрастающее поколение с достопримечательностями малой родины, но и учит знать и ценить ее историю, традиции и культуру.