В чебоксарском детском саду № 78 открылась гончарная мастерская

Проект ее создания был поддержан грантом Главы Чувашии в сфере культуры и искусства, сообщили в Управлении образования администрации Чебоксар. Благодаря новой мастерской дети смогут раскрыть свои творческие способности. Для получения первоначальных навыков они будут работать с глиной и изобразительными материалами. Дошколята научатся приемам лепки, узнают о различных видах глины, о свойствах и особенностях мира керамики. В результате юные гончары создадут уникальные керамические изделия, а также соприкоснутся с историей и культурным наследием своего народа.
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