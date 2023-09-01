В чебоксарском детском саду № 78 открылась гончарная мастерская

Проект ее создания был поддержан грантом Главы Чувашии в сфере культуры и искусства, сообщили в Управлении образования администрации Чебоксар. Благодаря новой мастерской дети смогут раскрыть свои творческие способности. Для получения первоначальных навыков они будут работать с глиной и изобразительными материалами. Дошколята научатся приемам лепки, узнают о различных видах глины, о свойствах и особенностях мира керамики. В результате юные гончары создадут уникальные керамические изделия, а также соприкоснутся с историей и культурным наследием своего народа.