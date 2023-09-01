«Гулливер» пострадал от огня

Крупный пожар произошел в ночь на 27 сентября в Алатыре. В первом часу загорелся торговый дом «Гулливер», расположенный на улице Московской. По предварительной информации ГУ МЧС России по Чувашии, пламя охватило свыше 600 кв. метров, уничтожив кровлю, чердачное помещение и внутреннюю отделку второго этажа. Спасатели боролись с огнем более трех часов, задействовав в тушении семь пожарных машин. К счастью, в результате ночного пожара никто не пострадал. На место происшествия выехал Алатырский межрайонный прокурор Евгений Серебряков. Сейчас проходит проверка, выясняются причины возгорания и размер причиненного собственнику и арендаторам помещения ущерба. По уточненным данным прокуратуры Чувашии, площадь пожара превысила 1,5 тыс. кв. метров.